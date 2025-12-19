Federica Pellegrini incinta, il commento virale di Tania Cagnotto: "Matteo lo salutiamo..."

Dopo il dolcissimo annuncio di Federica Pellegrini sulla nuova maternità, il suo profilo ig è stato tempestato di reazioni e commenti sul nuovo lieto evento che attende la Divina del nuoto italiano e mondiale. Virale quello di un'altra grande medagliata azzurra, Tania Cagnotto , che da vera donna 'stende' il marito della 'Fede nazionale'.

"Due donne... Matteo lo salutiamo"

"Piovono polpette... Inaspettata come le sorprese più belle... ti aspettiamo piccolina...". Così Federica Pellegrini ha annunciato sul proprio profilo ig la nuova imminente maternità, scatenando ovviamente una ridda di reazioni, commenti ed auguri. Tra questi, è diventata virale quella della regina del trampolino, Tania Cagnotto, che ha scherzato così con Federica Pellegrini: "Evvaiiiiiii!!! 2 femmine a posto anche tu e soprattutto Matteo lo salutiamo definitivamente".