Minacce e lesioni alla ex fidanzata: Enrico Varriale condannato a 7 mesi

Enrico Varriale condannato a 7 mesi (pena sospesaa) dal giudice monocratico di Roma, che ha riqualificato l'accusa da stalking a minacce e lesioni ad una ex compagna del giornalista. La Procura aveva sollecitato una condanna a sei mesi .

La vicenda risale al periodo compreso tra il dicembre del 2021 e il febbraio del 2022. A carico di Enrico Varriale, è stato disposto anche il pagamento di una provvisionale di 2mila euro in favore della parte civile. Il giornalista, in passato, è stato condannato a 10 mesi - con pena sospesa - per le accuse di stalking e lesioni nei confronti di un'altra sua ex compagna. Secondo la ricostruzione dell'accusa, dopo una lite all'inizio della loro relazione, la donna sarebbe stata spinta e strattonata da Varriale, che l'avrebbe poi colpita con uno schiaffo. In seguito a quest'episodio, l'ex fidanzata del giornalista sarebbe stata bersaglio di telefonate minacciose.