giovedì 18 dicembre 2025
Enrico Varriale accusato da una ex fidanzata: "Litigi, schiaffi e minacce di morte"© ANSA

Enrico Varriale accusato da una ex fidanzata: "Litigi, schiaffi e minacce di morte"

L'ex giornalista della Rai rischia una seconda condanna
2 min
Enrico Varriale rischia una nuova condanna giudiziaria. Dopo la sentenza dello scorso giugno per violenze nei confronti dell’ex compagna, per l’ex giornalista Rai si apre un altro fronte giudiziario legato alle accuse avanzate da un’altra donna, con verdetto atteso il 22 dicembre.

Chiesti sei mesi di reclusione per Varriale

Come riportato da Il Corriere della Sera, il pubblico ministero ha chiesto sei mesi di reclusione per un episodio che risalirebbe all’8 dicembre 2021. Secondo la ricostruzione dell’accusa, al termine di una lite scoppiata poche settimane dopo l’inizio della loro relazione, Varriale avrebbe spinto e strattonato la donna, arrivando poi a colpirla con uno schiaffo. In aula era presente lo stesso imputato, mentre per l’ipotesi di stalking il pm ha chiesto l’assoluzione.

La difesa di Varriale

La donna ha raccontato che, dopo quell’episodio, sarebbe stata bersaglio di telefonate minacciose. In particolare, dieci giorni dopo la lite, Varriale l’avrebbe contattata al telefono con frasi intimidatorie. Una versione però respinta dall’ex volto Rai, che ha fornito una spiegazione diversa: "Le ho detto sono Enrico e sono in Rai, non “morirai” ". Su questo punto la Procura ha ritenuto attendibile la sua difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

