L’eredità di Brigitte Bardot e il figlio non voluto a cui va metà del patrimonio

Dopo la scomparsa di Brigitte Bardot nella sua casa di La Madrague, a Saint-Tropez, è tempo di fare i conti con la sua eredità . Un patrimonio costruito in decenni di carriera e progressivamente riorientato verso l’obiettivo della tutela dei diritti degli animali. La fortuna dell’attrice, secondo le valutazioni di Celebrity Net Worth riportate in passato dalla stampa francese, si attesta attorno ai 65 milioni di dollari . E i diritti legati al suo nome e alla sua produzione artistica hanno continuato a generare entrate anche dopo il ritiro dalle scene, avvenuto nel 1973.

A chi va l'eredità di Brigitte Bardot

La maggior parte del patrimonio di Brigitte Bardot è destinata alla Fondation Brigitte Bardot, l’organizzazione da lei fondata nel 1986 nella sua villa di Saint-Tropez e dedicata alla tutela animale. Nel corso degli anni l'attrice aveva progressivamente convogliato verso la fondazione beni immobili, diritti d’autore e risorse finanziarie. Tra i beni figurano la casa di campagna di Bazoches, La Madrague – la villa simbolo sulla Costa Azzurra di cui aveva conservato l’usufrutto – e i diritti legati ai suoi libri, alle canzoni e alla produzione artistica. Ma una parte del patrimonio spetterà anche al figlio Nicolas-Jacques Charrier, unico erede diretto. Si tratta della legittima che in Francia costituisce il 50% dell’eredità. Anche se con Nicolas, Brigitte ha avuto rapporti difficili.

Brigitte Bardot e il figlio non voluto

Brigitte Bardot aveva un figlio, Nicolas-Jacques Charrier, nato dalla relazione con Jacques Charrier. "Ho avuto un figlio, ma non si può dire che questo bambino, poverino, sia arrivato al momento giusto e mi abbia dato ciò che mi mancava", confidò l'attrice a Le Parisien nel 2021. Nella sua autobiografia si è spinta anche oltre: "Avrei preferito dare alla luce un cucciolo", arrivando persino a paragonare la sua gravidanza a "un tumore, che si era nutrito di me, che avevo portato nella mia carne gonfia, aspettando solo il momento benedetto in cui finalmente me ne sarei liberata". La legge francese prevede comunque una réserve héréditaire (legittima) a tutela dei figli, pari ad almeno la metà del patrimonio. Proprio per questo, secondo ricostruzioni di stampa, Bardot avrebbe anticipato in vita gran parte dei beni alla fondazione attraverso vendite all’asta, conferimenti e ipoteche. Nicolas, laureato in economia all'Università di Parigi e cresciuto lontano dai riflettori, oggi vive in Norvegia con la moglie, l'ex top model Anne-Line Bjerkan, madre delle sue due figlie Thea (33 anni) e Anna (37 anni) da cui ha avuto due nipoti di 6 e 9 anni.