Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
L’eredità di Brigitte Bardot e il figlio non voluto a cui va metà del patrimonio© ANSA

L’eredità di Brigitte Bardot e il figlio non voluto a cui va metà del patrimonio

La diva francese si è ritirata dal cinema a soli 39 anni ma il suo nome, iconico, non ha mai smesso di produrre ricchezza
3 min

Dopo la scomparsa di Brigitte Bardot nella sua casa di La Madrague, a Saint-Tropez, è tempo di fare i conti con la sua eredità. Un patrimonio costruito in decenni di carriera e progressivamente riorientato verso l’obiettivo della tutela dei diritti degli animali. La fortuna dell’attrice, secondo le valutazioni di Celebrity Net Worth riportate in passato dalla stampa francese, si attesta attorno ai 65 milioni di dollari. E i diritti legati al suo nome e alla sua produzione artistica hanno continuato a generare entrate anche dopo il ritiro dalle scene, avvenuto nel 1973.

A chi va l'eredità di Brigitte Bardot

La maggior parte del patrimonio di Brigitte Bardot è destinata alla Fondation Brigitte Bardot, l’organizzazione da lei fondata nel 1986 nella sua villa di Saint-Tropez e dedicata alla tutela animale. Nel corso degli anni l'attrice aveva progressivamente convogliato verso la fondazione beni immobili, diritti d’autore e risorse finanziarie. Tra i beni figurano la casa di campagna di Bazoches, La Madrague – la villa simbolo sulla Costa Azzurra di cui aveva conservato l’usufrutto – e i diritti legati ai suoi libri, alle canzoni e alla produzione artistica. Ma una parte del patrimonio spetterà anche al figlio Nicolas-Jacques Charrier, unico erede diretto. Si tratta della legittima che in Francia costituisce il 50% dell’eredità. Anche se con Nicolas, Brigitte ha avuto rapporti difficili.

Brigitte Bardot e il figlio non voluto

Brigitte Bardot aveva un figlio, Nicolas-Jacques Charrier, nato dalla relazione con Jacques Charrier. "Ho avuto un figlio, ma non si può dire che questo bambino, poverino, sia arrivato al momento giusto e mi abbia dato ciò che mi mancava", confidò l'attrice a Le Parisien nel 2021. Nella sua autobiografia si è spinta anche oltre: "Avrei preferito dare alla luce un cucciolo", arrivando persino a paragonare la sua gravidanza a "un tumore, che si era nutrito di me, che avevo portato nella mia carne gonfia, aspettando solo il momento benedetto in cui finalmente me ne sarei liberata". La legge francese prevede comunque una réserve héréditaire (legittima) a tutela dei figli, pari ad almeno la metà del patrimonio. Proprio per questo, secondo ricostruzioni di stampa, Bardot avrebbe anticipato in vita gran parte dei beni alla fondazione attraverso vendite all’asta, conferimenti e ipoteche. Nicolas, laureato in economia all'Università di Parigi e cresciuto lontano dai riflettori, oggi vive in Norvegia con la moglie, l'ex top model Anne-Line Bjerkan, madre delle sue due figlie Thea (33 anni) e Anna (37 anni) da cui ha avuto due nipoti di 6 e 9 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Addio a Jane BirkinLa scomparsa di Alan Delon

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS