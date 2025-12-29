La profezia di Baba Vanga su Putin: perché il 2026 inquieta il mondo

In vista del 2026 torna a circolare, alimentando inquietudini e suggestioni, una delle profezie più discusse attribuite a Baba Vanga , la veggente bulgara diventata celebre come la Nostradamus dei Balcani. Le sue presunte visioni, spesso rilette alla luce degli eventi contemporanei, vengono oggi nuovamente chiamate in causa per il loro legame con il presidente russo Vladimir Putin e con un quadro geopolitico internazionale sempre più fragile. Vangelia Pandeva Gushterova, morta nel 1996 , avrebbe indicato il 2026 come un anno di svolta per l’umanità: un periodo segnato da eventi straordinari, capaci di incidere tanto sul progresso scientifico quanto sugli assetti politici globali. Un’attenzione rinnovata è arrivata dopo il recente passaggio della cometa interstellare 3I Atlas nei pressi della Terra, il 19 dicembre scorso. Un fenomeno astronomico che i sostenitori della profetessa hanno collegato a una delle sue frasi più citate: "Una nuova luce apparirà nel cielo durante un grande evento e sarà vista da tutto il mondo", interpretazione che ha trovato ampia eco sui social.

Cosa dice la profezia di Baba Vanga su Putin

Secondo i seguaci di Baba Vanga, il 2026 sarà un anno particolarmente critico per Vladimir Putin e per la stabilità del Cremlino. La profezia prospetta due scenari estremi: la morte del leader russo oppure un colpo di stato interno, frutto di tensioni e rivalità all’interno dell’apparato di potere. A precedere questo passaggio, nelle visioni della veggente, ci sarebbe una nuova escalation delle tensioni internazionali, con il baricentro spostato in Asia. In questo contesto, la Russia risulterebbe coinvolta indirettamente in un conflitto più ampio, legato a una possibile azione militare della Cina contro Taiwan. Una mossa che, inevitabilmente, intensificherebbe il confronto con gli Stati Uniti e con i loro alleati. Secondo questa lettura, Mosca sosterrebbe politicamente Pechino, contribuendo a deteriorare ulteriormente il clima internazionale. L’eventuale uscita di scena di Putin, inoltre, creerebbe un vuoto di potere in grado di aggravare la crisi anziché risolverla.

Un contesto che alimenta l'incertezza

Queste narrazioni trovano nuova linfa nel susseguirsi di eventi reali. Solo pochi giorni fa Pechino ha annunciato sanzioni contro oltre venti aziende statunitensi del settore della difesa, tra cui una controllata di Boeing, in risposta alle nuove forniture di armi americane a Taiwan. Washington resta il principale fornitore militare dell’isola, che la Cina considera parte integrante del proprio territorio e che non esclude di riportare sotto il proprio controllo anche con l’uso della forza. Taipei, dal canto suo, ha recentemente approvato un pacchetto di armamenti da 11 miliardi di dollari, uno dei più consistenti della sua storia, contribuendo ad aumentare la tensione in una regione già altamente sensibile.

La forza di Baba Vanga

Al di là di ogni suggestione, le profezie di Baba Vanga restano prive di qualsiasi fondamento scientifico. Eppure continuano a esercitare un forte richiamo simbolico in un mondo attraversato da guerre, rivalità strategiche e profonde incertezze sul futuro. Per alcuni sono semplici coincidenze rilette a posteriori; per altri, riflettono le paure collettive di un’umanità che percepisce di trovarsi alla vigilia di un nuovo e delicato riassetto globale.