Beyoncé è miliardaria, svelato il segreto della cantante più ricca al mondo

Beyoncé ha raggiunto lo status di miliardaria . A 44 anni la cantante statunitense è la quinta artista a entrare nel ristretto club degli ultraricchi stilato da Forbes. Di cui fanno già parte il marito Jay-Z , Rihanna , Taylor Swift (che vanta una gatta milionaria ) e Bruce Springsteen. L'ex leader delle Destiny's Child ha superato con il suo patrimonio la soglia del miliardo, accumulando gran parte della sua fortuna grazie ai suoi tour mondiali da record e alla proprietà dei diritti del suo catalogo musicale.

Come è riuscita a diventare miliardaria Beyoncé

La tournée mondiale Cowboy Carter di Beyoncé ha incassato più di 400 milioni di dollari dalla vendita dei biglietti e altri 50 milioni di dollari dalla vendita del merchandising durante gli spettacoli. Poiché la società di intrattenimento di Beyoncé, Parkwood, ha prodotto esclusivamente il tour, lei è riuscita a ottenere profitti ancora maggiori. Nel 2025 la popstar ha intascato 148 milioni di dollari, lordi, dagli spettacoli dal vivo, grazie ai guadagni derivanti dal suo catalogo musicale e dagli accordi di sponsorizzazione. Beyoncé è riuscita a percepire ben 50 milioni di dollari pure dallo spettacolo durante l'intervallo della prima partita di football NFL di Natale trasmessa da Netflix. Ha inoltre ricavato circa 10 milioni di dollari con il suo accordo con Levi's e ha ricevuto più di 60 milioni di dollari da Netflix per un accordo di tre speciali che includeva il suo documentario Homecoming del 2019. Oltre alla sua brillante carriera musicale, Beyoncé deve tanto anche al lancio della sua linea di prodotti per la cura dei capelli, Cécred, e alla sua etichetta di whisky, Sir Davis. Senza dimenticare che condivide con Jay-Z diverse proprietà multimilionarie, tra cui una villa da 200 milioni di dollari progettata da Tadao Ando a Malibu, un attico da 6,85 milioni di dollari a Tribeca, New York, una tenuta ultramoderna da 88 milioni di dollari a Bel Air e molte altre.

Beyoncé ha seguito l'esempio di Madonna

In un'intervista del 2014, Beyoncé aveva spiegato perché ha deciso di creare la sua società di intrattenimento. "Quando ho deciso di gestire me stessa, era importante non rivolgermi a una grande società di gestione", aveva detto all'epoca. "Sentivo di voler seguire le orme di Madonna, diventare una potenza, avere il mio impero e dimostrare alle altre donne che quando arrivi a questo punto della tua carriera, non devi firmare con qualcun altro e condividere i tuoi soldi e il tuo successo: puoi farcela da sola", ha aggiunto.

Anche il marito di Beyoncé è miliardario

Il marito di Beyoncé, Jay-Z, è diventato il primo cantante miliardario nel 2019. Il rapper ha accumulato la sua fortuna grazie alle sue iniziative musicali e imprenditoriali, tra cui la sua azienda di liquori, Armand de Brignac, e la società di streaming musicale Tidal, che Jay ha poi venduto alla società di Jack Dorsey per circa 300 milioni di dollari.