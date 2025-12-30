Mara Venier in ospedale: "Finiamo l'anno così"

"Finiamo l’anno così". Con queste parole, affidate a una storia su Instagram, Mara Venier ha salutato la fine del 2025 dal lettino di una clinica, dopo essersi sottoposta a un nuovo intervento all’occhio. Un messaggio breve, accompagnato da un sorriso dolceamaro, che ha subito attirato l’attenzione del pubblico e dei tanti affezionati alla conduttrice di Domenica In.

Mara Venier in ospedale, nuova operazione all'occhio per la conduttrice

Nel video condiviso sui social, Mara Venier appare con una protezione trasparente sull’occhio sinistro e augura un "buon anno a tutti", lasciando trapelare un misto di ironia e stanchezza. "Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno", aggiunge, rassicurando però i fan sulle sue condizioni. Accanto al messaggio, il ringraziamento al professor Andrea Cusumano, lo specialista che l’ha seguita anche in questa ultima procedura. Per Zia Mara non si tratta di un episodio isolato: è la sesta operazione. La conduttrice veneziana convive da tempo con una forma di maculopatia, una patologia che colpisce la parte centrale della retina e compromette progressivamente la visione nitida. Negli ultimi mesi ha affrontato diversi interventi e controlli, raccontando più volte con trasparenza le difficoltà legate alla malattia. In un’intervista la conduttrice aveva parlato apertamente del percorso clinico: "È una cosa lunga, sperando di riguadagnare la vista. Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfocato. Sono in buone mani, ma è stato un trauma". Parole che raccontano non solo la dimensione medica della malattia, ma anche l’impatto emotivo di una condizione che incide profondamente sulla quotidianità.

L'anno più difficile per Mara Venier

La nuova operazione, avvenuta a ridosso delle festività, conferma un anno complesso per uno dei volti più popolari della televisione italiana. E ancora una volta, attraverso i social, Mara Venier ha scelto di condividere il momento con il suo pubblico, trasformando una prova personale in un messaggio di resilienza e vicinanza.