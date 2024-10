Mara Venier di nuovo in ospedale: quinta operazione in pochi mesi per la conduttrice

Quinta operazione, nel giro di pochi mesi, per Mara Venier. "Ieri pomeriggio quinto intervento per il mio problema alla retina", ha rivelato la conduttrice su Instagram per poi ringraziare i medici che si sono presi cura di lei. Dalla scorsa estate la presentatrice Rai è alle prese con un importante problema all'occhio. La 73enne ha dovuto fare i conti con una seria emorragia alla retina dell’occhio destro che le ha tolto la vista, costringendola a un’operazione d’urgenza che ha ripetuto per altre due volte. E proprio per questo aveva annunciato qualche tempo fa altri interventi.