Tatiana Schlossberg è morta a 35 anni, la maledizione Kennedy colpisce di nuovo  

Tatiana Schlossberg, nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, è morta all'età di 35 anni. La sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia in un post sui social media condiviso dalla John F Kennedy Library Foundation: "La nostra bellissima Tatiana è mancata questa mattina. Sarà sempre nei nostri cuori". A novembre, Schlossberg, giornalista specializzata in climatologia, aveva annunciato la diagnosi di una forma aggressiva di cancro. Aveva ammesso che le avevano dato meno di un anno di vita. Schlossberg era la figlia dello stilista Edwin Schlossberg e della diplomatica Caroline Kennedy.

La malattia di Tatiana Schlossberg, la nipote di John F. Kennedy

La figlia di Caroline Kennedy ed Edwin Schlossberg era affetta da leucemia mieloide acuta. Una malattia terminale di cui era venuta a conoscenza subito dopo il secondo parto nel maggio 2024, quando il suo medico aveva rilevato uno squilibrio nel numero dei suoi globuli bianchi. La nipote di Kennedy aveva trascorso cinque settimane in ospedale dopo aver dato alla luce la figlia, ed era stata successivamente trasferita in un altro ospedale per un trapianto di midollo osseo. Successivamente si era sottoposta a chemioterapia a casa. Quasi un anno fa la Schlossberg aveva partecipato a una sperimentazione clinica sulla terapia con cellule CAR-T, un tipo di immunoterapia per alcuni tumori del sangue. Ma nulla di tutto ciò è bastato.

Chi era Tatiana Schlossberg e come era legata alla famiglia Kennedy

Tatiana Schlossberg è la figlia di Caroline Kennedy, l'unica erede in vita di John F. Kennedy e Jackie. Suo padre è il designer Edwin Schlossberg. Classe 1990, ha due fratelli: Rose e Jack. Laureata a Yale, ha conseguito un Master in Storia presso l'Università di Oxford. Era una giornalista freelance, specializzata in tematiche ambientali. Era sposata dal 2017 con George Moran, un medico conosciuto durante gli anni del college. La coppia aveva avuto due figli, nati rispettivamente nel 2022 e 2024.

Cos'è la maledizione dei Kennedy

La morte di Tatiana Schlossberg ha riacceso le speculazioni sulla cosiddetta maledizione Kennedy. Una lunga serie di tragedie che da tempo affliggono la più famosa dinastia politica americana. Tutto è iniziato negli anni Quaranta: Joseph P. Kennedy Jr., primogenito della famiglia, è morto nel 1944 in un’esplosione durante una missione militare. Nel 1948 la sorella Kathleen Kennedy ha perso la vita in un incidente aereo. Gli eventi più noti sono degli anni '60: nel 1963 il presidente John F. Kennedy è stato assassinato a Dallas, e cinque anni dopo, nel 1968, anche il fratello Robert F. Kennedy, candidato alla Casa Bianca, è stato ucciso a Los Angeles. Negli anni successivi la serie di tragedie è andata avanti: David Kennedy è morta per overdose nel 1984, Michael Kennedy in un incidente sugli sci nel 1997, mentre John F. Kennedy Jr. ha perso la vita nel 1999 in un incidente aereo insieme alla moglie e alla cognata. A questi lutti si aggiungono malattie, dipendenze e incidenti che hanno coinvolto altri membri della famiglia.