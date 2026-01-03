Schumacher compie 57 anni: come sta oggi il pilota. L'ultimo gesto fa ben sperare

La vita di Michael Schumacher è stata segnata nel 2013 da un grave incidente sugli sci . Da allora sono state divulgate pochissime informazioni riguardo le sue condizioni di salute. Di fatto, la moglie Corinna e i due figli si sono dedicati interamente alle sue cure. Oggi, a 57 anni, il silenzio e il mistero che circondano il pilota rimangono profondi. "A tutti manca Michael, ma Michael è qui. In un modo diverso, ma è qui, e penso che questo ci dia forza. Viviamo insieme a casa, andiamo in terapia", ha rivelato nel documentario Netflix sulla vita del sette volte campione del mondo. Completamente lontana dalla vita pubblica per anni, la moglie ha affermato di fare tutto il possibile per "aiutare Michael a stare meglio e assicurarsi che stia bene". Allo stesso modo, Corinna ha chiarito che il suo obiettivo principale è che lui si senta sempre "con la sua famiglia e che quindi il nostro legame continui. Qualunque cosa accada, farò tutto il possibile. Lo faremo tutti. Ma la vita privata è vita privata, questo è quello che ha sempre detto".

Come sta oggi Michael Schumacher

I suoi figli hanno descritto come "ingiusto" il fatto di non riuscire a mantenere un rapporto normale con il padre dopo l'incidente. "Penso che io e papà ci capiremmo in modo diverso. Semplicemente perché parliamo una lingua simile, la lingua del motorsport", ha rivelato suo figlio Mick, che a 26 anni ha seguito da vicino le orme del padre in vari campionati di F4, F3 e F2. "Avremmo molto di più di cui parlare. È quello a cui penso quasi sempre, quanto sarebbe fantastico. Darei qualsiasi cosa per averlo", ha ammesso nello stesso documentario. Fortunatamente, negli ultimi mesi si sono registrati segnali piuttosto ottimistici che indicano un miglioramento delle condizioni del pilota. O almeno così sembra visto che la famiglia ha scelto di non divulgare più referti medici. Secondo il parere di alcuni medici l'obiettivo è rigenerare il suo sistema nervoso anche se è impossibile dire quando potrà recuperare. Le lesioni cerebrali sono sempre imprevedibili e ha trascorso molto tempo in coma. "Sappiamo che respira e interagisce con la sua famiglia, ma a quanto pare non parla e non lo abbiamo visto camminare", ha riferito Stefan L'Hermitte, giornalista de L'Équipe.

L'ultimo gesto di Michael Schumacher

Uno dei pochi segnali che le sue condizioni stiano migliorando e che fa ben sperare è che ha firmato uno dei suoi caschi per metterlo all'asta. Lo scorso aprile è stato infatti annunciato che Schumacher, con il supporto della moglie Corinna, ha partecipato con questo gesto ad un'asta di beneficenza a favore dell'organizzazione Race Against Dementia. Si è trattato di una delle poche azioni note legate all'ex pilota dopo il suo incidente. Nel settembre 2024 avrebbe anche fatto una breve apparizione pubblica al matrimonio di sua figlia Gina. Ma gli invitati sono stati costretti a presentarsi senza dispositivi mobili e per questo non ci sono testimonianze a riguardo. In attesa di ulteriori, positivi, aggiornamenti, il 57esimo compleanno del campione sarà vissuto ancora una volta nella più totale riservatezza e privacy.