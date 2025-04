Schumacher firma un autografo per beneficenza: il gesto che emoziona tutta la Formula 1

"Meraviglioso che Michael sia ancora con noi"

L'oggetto verrà venduto per raccogliere fondi per l'ente benefico perorato dallo stesso Stewart, che scenderà in pista a bordo della sua 'vecchia' Tyrrell, con la quale si laureò campione nel '72, e che ha espresso tutto il suo ottuagenario entusiasmo per l'autografo di Schumi: "È meraviglioso che Michael possa firmare l'elmetto in questa degna causa, una malattia per la quale non esiste una cura. Sua moglie lo ha aiutato e ha completato il set di ogni singolo campione ancora con noi."