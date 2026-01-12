Can Yaman torna a Roma e smentisce l'arresto per droga: "Non seguite la stampa turca"

Can Yaman è rientrato in Italia e ha affidato ai social la sua replica alle notizie circolate negli ultimi giorni in Turchia. L’attore, tra i volti più noti della serialità turca e ormai presenza stabile nel panorama televisivo italiano, sarebbe stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine su droga e prostituzione, per poi essere rilasciato nel corso della stessa giornata. Ma il diretto interessato, ex fidanzato di Diletta Leotta , ha smentito tutto pubblicando su Instagram una fotografia che lo ritrae davanti al Colosseo.

Can Yaman smentisce l'arresto

"Cara stampa italiana, - ha scritto Can Yaman sui social - da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l'errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene".

Can Yaman è tornato in Italia

Can Yaman è tornato a Roma, città dove vive da qualche tempo, ma nei prossimi giorni è atteso in Spagna, altro Paese dove è molto amato. Il 36enne aveva concordato da giorni un'intervista al programma tv El Horminguero e sicuramente l'ospitata sarà l'occasione giusta per ulteriori chiarimenti sulla vicenda del presunto arresto.