Marcos Llorente contro vaccini, crema solare e persino verdure: è polemica  

Marcos Llorente ha scatenato il caos sui social con una serie di dichiarazioni che stanno facendo discutere parecchio. Vaccini infantili, creme solari, freddo estremo, scie chimiche, alimentazione e media: il centrocampista dell’Atletico Madrid non ha risparmiato davvero nulla e dato il via ad una polemica rovente. Dopo aver ribadito il suo sostegno alle teorie complottiste sulle scie chimiche, lo spagnolo è tornato all’attacco senza filtri. Per Llorente le scie di condensazione degli aerei servirebbero addirittura a "irrorare" e "modificare il meteo". Un’affermazione che ha fatto esplodere il dibattito online. Ma non è una novità. Da anni il giocatore sorprende per convinzioni e stile di vita. Ad esempio, Marcos segue la dieta Paleo : solo prodotti biologici, niente latticini, grano o cibi trasformati . Solo ciò che, secondo questo schema alimentare, sarebbe esistito nel Paleolitico.

Le opinioni controverse di Marcos Llorente

Sul suo account Instagram Marcos Llorente ha incoraggiato l’esposizione al sole senza protezione solare e ha promosso la sua "tecnica del freddo", invitando a camminare nudi a temperature gelide. "Non credo nelle creme solari. Credo in un corpo progettato per convivere con il sole, non per fuggire da esso... La cosa brutta è vivere in casa e poi esporsi all'improvviso sperando che una sostanza chimica ti protegga. Bloccare il sole significa bloccare informazioni chiave per gli ormoni, i mitocondri e la riparazione cellulare", ha rivelato. Secondo il giocatore - che non ama guardare la tv - lo stesso vale per il freddo: "Il freddo non fa ammalare; un sistema immunitario debole sì. Il freddo è uno stimolo naturale; la debolezza è un fenomeno moderno". Llorente ha anche sorpreso tutti rivelando di non mangiare verdure ma a far scattare l’allarme è stata soprattutto la risposta sui vaccini infantili. Alla domanda di una follower incinta - "Ho paura, cosa ne pensi dei vaccini per i neonati?" – Llorente ha tagliato corto: "Prossima domanda", accompagnando il tutto con una foto insieme alla figlia.

Pioggia di critiche per Marcos Llorente

Le reazioni alle dichiarazioni di Llorente non si sono fatte attendere. Le sue parole hanno fatto il giro dei social, scatenando indignazione e attacchi. I commenti sono stati piuttosto duri: "Che irresponsabilità", "Sto urlando per le sue risposte", "Dovrebbero fermarlo". Llorente, però, sembra deciso a tirar dritto. Nessun passo indietro, nessun ripensamento: "Il prezzo da pagare per restare in silenzio è molto più alto che per essere insultati", ha affermato. E la polemica, inevitabilmente, continua.