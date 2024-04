Marcos Llorente e il segreto del benessere: "Vi spiego cos'è la dieta paleolitica"

Llorente: "Vi spiego la dieta paleolitca"

Queste, infatti, le del classe 1995 al programma Cadena SER'El Larguero': "Con la dieta paleolitica andrò al 100%. È uno stile di vita e un modo di vivere. Con quello vivrò e con quello morirò... È così. Lo faccio per la salute e non per il calcio. Quando finirò la carriera continuerò a prendermi cura di me stesso. Di cosa si tratta? Sarebbe mangiare quello che si mangiava nel paleolitico... Bisognerebbe eliminare tutti i cibi ultra-processati. Non guardarli nemmeno. E anche i cereali. Tutto quello che è pasta, pane, grano, riso fuori e anche latticini fuori. Solo formaggi di alta qualità. Mangio di tutto. Carne, come la bistecca che adoro. Pesce, uova, verdure. E carboidrati come patate, patate dolci e manioca".