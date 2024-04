Kate Middleton e la dieta green per combattere il cancro

Kate Middleton costretta a cambiare vita a causa del cancro. Sempre molto attenta a dieta e sport, la Principessa del Galles deve ora rivedere alcune sue abitudini. Come fanno sapere alcuni esperti ad Hello! il suo team di medici le ha predisposto un piano per assicurare il benessere non solo fisico ma anche mentale e spirituale. Da una dieta priva di cibi confezionati per migliorare le difese immunitarie ed evitare possibili infezioni a un regime più soft in palestra, che rafforzi i muscoli e faccia bene anche all’umore.