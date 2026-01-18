Martina Colombari torna a parlare del figlio Achille Costacurta: "Adesso basta"  

Martina Colombari è tornata a raccontare uno dei capitoli più delicati della sua vita privata: gli anni difficili attraversati dal figlio Achille, oggi 21enne, nato dal matrimonio con Billy Costacurta . Ospite di Verissimo , l’ex Miss Italia ha parlato con lucidità e misura di un percorso segnato da uso di sostanze, ricoveri terapeutici, trattamenti farmacologici e anche da un Tso . Un periodo complesso che, ha spiegato, appartiene ormai al passato: "Oggi Achille ha trovato un suo equilibrio, una serenità che ci rende finalmente più tranquilli".

Le dichiarazioni di Martina Colombari a Verissimo

Le difficoltà vissute dal figlio non hanno incrinato il rapporto tra Martina Colombari e Billy Costacurta, sposati dal 2004. Al contrario, come ha raccontato la soubrette a Silvia Toffanin, quella prova li ha resi più uniti: "In quel momento siamo stati il supporto l’uno dell’altro. E anche Achille, paradossalmente, è stato un collante". Nel suo racconto emerge una riflessione profonda sul ruolo genitoriale. "Achille mi ha fatto cadere il mito del controllo", ha ammesso Colombari, abituata a tenere tutto sotto osservazione. "Ci sono momenti in cui devi farti da parte e lasciare fare a chi è più esperto". Nessun senso di colpa, ha chiarito, ma la consapevolezza che l’attenzione e l’amore non bastano sempre a prevenire situazioni di rischio: entrano in gioco la genetica, l’ambiente, le esperienze.

La diagnosi di ADHD di Achille Costacurta e il peso del giudizio

Poi ha parlato della diagnosi da Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività che Achille ha ricevuto relativamente di recente. "Il fatto che la diagnosi di ADHD è stata fatta tardi, questa neurodivergenza, non ha aiutato la vita di Achille". Quello che ha vissuto Achille non è così raro: "Ce ne sono tante di famiglie così, non dipende sempre e solo da quello che vivono in casa e dall’educazione che hanno avuto. Basta puntare il dito". Martina, che ha sposato Costacurta nel 2004, si è sentita attaccata: "Certo, da tanti, da tutti". In studio è arrivato anche un videomessaggio di Achille, attualmente in Australia, che ha raccontato come il rapporto con i genitori sia migliorato dopo un corso dedicato ai genitori di figli con ADHD. "È come avere un libretto di istruzioni", ha commentato la Colombari. "Sono orgogliosa di essere la sua mamma", ha concluso, non nascondendo però una comprensibile preoccupazione per la distanza.