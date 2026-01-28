Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
Il marito di Mara Venier ha rischiato di morire per un farmaco dimagrante

Nicola Carraro pronto a festeggiare 84 anni dopo un anno difficile tra incidenti e ricoveri: la forza e l’amore di Mara Venier lo hanno salvato
3 min

La moda dei farmaci dimagranti sta dilagando tra i Vip quanto tra persone comuni. Dietro suggerimento di un medico, ha provato questa soluzione anche Nicola Carraro, l'ex produttore cinematografico sposato da tempo con Mara Venier. Ma i risultati sono stati decisamente disastrosi: l'uomo ha addirittura rischiato la vita. "Una sera comincio a stare male, pancreatite acuta. E meno male che Mara c’è. In ospedale le dicono che sono in fin di vita – sa che non ho avuto questa impressione? – comunque, anche se avevo 40 di pressione, mi salvano. Un medico mi aveva prescritto un farmaco per perdere peso – il che serviva per farmi camminare meglio – quel farmaco mi ha fatto venire la pancreatite. E il San Raffaele era pieno di casi così", ha raccontato Carraro al settimanale Chi. Per tre settimane è stato ricoverato, "con Mara che faceva avanti e indietro da Roma".

I problemi di salute del marito di Mara Venier

Prima della pancreatite, Nicola Carraro ha avuto dei problemi di schiena“Nel 2025 mi sono spaccato la schiena, sono finito sulla sedia a rotelle. Per fortuna incontriamo Luca Zaia, che conosce bene Mara, e mi dice andate a Treviso, lì c’è il migliore specialista per la schiena, Altin Stafa, l’ospedale si chiama Ca’ Foncello, che mi fa pure ridere, ma è una struttura pubblica pazzesca. Questo professore, grazie a un macchinario particolare, nel giro di dieci minuti mi rimette in piedi. Torno a Milano, cammino, faccio fisioterapia”, ha rivelato il marito di Mara Venier.

Nicola Carraro e il supporto di Mara Venier

A breve Nicola Carraro compierà 84 anni e Mara Venier sta organizzando una festa speciale con amici e parenti. Un momento che celebra, più di ogni regalo, una vera e propria rinascita. "Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare. Uscito dall'ospedale, prima dell'estate, non camminavo più di nuovo, ma l'ho guardata negli occhi e... E ora questo compleanno lo farò in piedi", ha assicurato Nicola per poi aggiungere: "È una donna straordinaria ma lo sapevo da prima di incontrarla, tutti mi parlavano di lei". 

