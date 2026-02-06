Kate Middleton torna a parlare del cancro, la rivelazione commuove tutti

"Non siete soli". Con queste parole, Kate Middleton torna a parlare pubblicamente della sua esperienza con il cancro , scegliendo di condividere un messaggio di speranza in occasione del World Cancer Day. Il video, della durata di 40 secondi, è stato pubblicato sull’account ufficiale dei Principi di Galles e alterna immagini della visita al Royal Marsden Hospital di Chelsea, l’ospedale londinese dove la principessa è stata curata e di cui oggi è patrona insieme al principe William. La voce fuori campo della principessa accompagna le immagini: "Il cancro tocca così tante vite: non solo i pazienti, ma anche le famiglie, gli amici e chi si prende cura di loro" . Kate sottolinea che la malattia non segue una strada lineare: "Ci sono momenti di paura e di sfinimento. Ma ci sono anche momenti di forza, gentilezza e di connessione autentica". Il messaggio si chiude con un invito alla speranza e alla solidarietà: "Oggi ricordiamo quanto sia importante prendersi cura, comprendere e sperare. Sappiate che non siete soli".

Kate Middleton, il percorso di cura e la remissione

Il percorso di Kate contro il tumore è iniziato a gennaio 2024, con un intervento all’addome presso la London Clinic, inizialmente per un problema ritenuto non canceroso. Successivi accertamenti hanno confermato la diagnosi di tumore e la principessa ha seguito un ciclo di chemioterapia preventiva. Nel marzo 2024 Kate ha reso pubblica la notizia della malattia con un video emozionante, raccontando lo shock della scoperta e le difficoltà nel comunicarlo ai figli George, Charlotte e Louis. Dopo un anno di cure, nel gennaio 2025 ha annunciato la remissione, sottolineando l’importanza di prendersi tempo per adattarsi a una nuova normalità. L’annuncio è coinciso con la prima apparizione pubblica da sola dopo la malattia, al Royal Marsden, per ringraziare medici e infermieri per le cure, il supporto e l’empatia ricevuti.

Vicinanza ai pazienti e testimonianze

Durante la visita al Royal Marsden, Kate ha incontrato volontari e pazienti, ascoltando le loro esperienze personali e dimostrando grande empatia. Tra i momenti più intensi, la conversazione con Katherine Field, paziente in chemioterapia con cold cap per prevenire la caduta dei capelli: "Quando hai iniziato il trattamento?", ha chiesto Kate. "È davvero dura", ha risposto la donna. "Tutti mi dicevano che mantenere un atteggiamento positivo fa davvero la differenza", ha raccontato Lady Middleton, commossa, sottolineando quanto la vicinanza e la cura degli operatori sanitari possano sostenere chi affronta la malattia.