Kate Middleton, l'annuncio che tutti aspettavano sul cancro: "Sono in remissione"

Kate Middleton è "in remissione" dal cancro. Lo ha annunciato la stessa Principessa del Galles su X, sulla base delle indicazioni dei medici, a margine di una visita odierna nell'ospedale di Londra in cui nei mesi scorsi è stata sottoposta a una pesante chemioterapia. "Volevo cogliere l'occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso così bene cura di me durante lo scorso anno", ha scritto la moglie del Principe William per poi aggiungere: "I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente accanto a William e me mentre affrontavamo tutto. Non avremmo potuto chiedere di più. L'assistenza e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali".