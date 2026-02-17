Giada De Blanck riporta a casa l’urna di Patrizia: "Sempre con me"

Giada De Blanck affronta il dolore per la scomparsa della madre, Patrizia De Blanck, venuta a mancare l’8 febbraio 2026 all’età di 85 anni, dopo una lunga malattia. La notizia era stata annunciata dalla figlia sui social, dove ha continuato a condividere il proprio lutto e ricordi della contessa, amatissima dal pubblico per le partecipazioni televisive.

L’urna cineraria torna tra le mura domestiche

Nei giorni successivi al funerale, Giada ha mostrato su Instagram l’ultimo gesto d’affetto per la madre. L’urna a forma di cuore è stata collocata in casa, circondata da fiori, una candela accesa e una foto della contessa. “Sei tornata. Sempre con me a casa come ti avevo promesso e nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre”, ha scritto la figlia, esprimendo il legame profondo e il dolore per la perdita.

Dolore privato e ricordi sui social

Patrizia De Blanck ha affrontato un lungo periodo di malattia, vissuto in totale riservatezza. Giada ha scelto di proteggere la madre e di condividere con discrezione il percorso della malattia: “Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio, proteggendola dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Con lei se n’è andata una parte di me”, ha scritto. L’account Instagram della contessa resta attivo, gestito dalla figlia, dove continuano ad apparire storie e ricordi della donna, tra fiori, immagini e messaggi di affetto da parte dei fan.