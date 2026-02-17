Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Giada De Blanck riporta a casa l’urna di Patrizia: "Sempre con me"© ANSA

Giada De Blanck riporta a casa l’urna di Patrizia: "Sempre con me"

Giada De Blanck riporta a casa l’urna della madre Patrizia, scomparsa a 85 anni, e condivide sui social il dolore e i ricordi più cari
2 min

Giada De Blanck affronta il dolore per la scomparsa della madre, Patrizia De Blanck, venuta a mancare l’8 febbraio 2026 all’età di 85 anni, dopo una lunga malattia. La notizia era stata annunciata dalla figlia sui social, dove ha continuato a condividere il proprio lutto e ricordi della contessa, amatissima dal pubblico per le partecipazioni televisive.

L’urna cineraria torna tra le mura domestiche

Nei giorni successivi al funerale, Giada ha mostrato su Instagram l’ultimo gesto d’affetto per la madre. L’urna a forma di cuore è stata collocata in casa, circondata da fiori, una candela accesa e una foto della contessa. “Sei tornata. Sempre con me a casa come ti avevo promesso e nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre”, ha scritto la figlia, esprimendo il legame profondo e il dolore per la perdita.

Dolore privato e ricordi sui social

Patrizia De Blanck ha affrontato un lungo periodo di malattia, vissuto in totale riservatezza. Giada ha scelto di proteggere la madre e di condividere con discrezione il percorso della malattia: “Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio, proteggendola dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Con lei se n’è andata una parte di me”, ha scritto. L’account Instagram della contessa resta attivo, gestito dalla figlia, dove continuano ad apparire storie e ricordi della donna, tra fiori, immagini e messaggi di affetto da parte dei fan.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Patrizia De Blanck e la cocaPatrizia De Blanck contro Laurenti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS