Arrestato ex principe Andrea, la profezia di Baba Vanga su re Carlo diventa realtà

Il nome di Baba Vanga , la veggente cieca ribattezzata la Nostradamus dei Balcani , riemerge ciclicamente ogni volta che l’attualità mondiale offre nuovi motivi di inquietudine. Stavolta al centro delle interpretazioni che corrono sul web c’è il futuro di re Carlo e la stabilità della Corona britannica. Secondo letture diffuse da portali internazionali e social network, alla mistica – morta nel 1996 – verrebbe attribuita una visione s u un regno breve e segnato da una crisi improvvisa. Non una morte imminente, ma una perdita di potere capace di innescare una transizione rapida all’interno della famiglia reale, con riflessi diretti su Buckingham Palace.

Dopo l'arresto dell'ex principe Andrea la monarchia britannica scomparirà?

Fino a qualche tempo fa si pensava che la profezia di Baba Vanga su re Carlo fosse legata alla malattia del sovrano. Una malattia che però il diretto interessato è riuscito a superare brillantemente, senza abbandonare mai i suoi sudditi. Alla luce di quanto accaduto nell'ultimo periodo, però, sono in molti a credere che la visione della mistica bulgara sia legata più all'arresto dell'ex principe Andrea. Un fatto gravissimo che ha scosso profondamente la monarchia britannica e che potrebbe portare alla fine dell'istituzione. Fuori dai giochi Carlo ma pure suo figlio William e la moglie Kate Middleton, che potrebbero non salire mai al trono.

Le profezie di Baba Vanga sulla royal family

Baba Vanga, scomparsa ormai da trent'anni, è diventata una figura di culto per le numerose predizioni che, secondo i suoi seguaci, si sono avverate nel tempo. Tra queste, l'attacco alle Torri Gemelle e la pandemia di Covid, sebbene molti storici e specialisti mettano in dubbio l'accuratezza e la documentazione originale di queste presunte visioni. Il fenomeno si ripete ogni volta che si verifica un evento globale rilevante: vecchie frasi attribuite al veggente ricompaiono reinterpretate alla luce del presente. Come per molte profezie, la mancanza di date e dettagli specifici consente molteplici interpretazioni. Nel frattempo, il dibattito continua a crescere sui social media, dove ogni gesto della famiglia reale viene analizzato attraverso la lente di antiche profezie.