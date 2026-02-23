Salta la app del Fantasanremo, niente squadre: è bufera sui social   

Fantasanremo in tilt sul più bello . L'applicazione non funziona stasera e molte persone non sono riuscite a mettere a punto le squadre in tempo, a spendere i "Baudi", le monete virtuali del fantasy game che ruota intorno agli eventi del Festival di Sanremo . Sui social è montata la polemica immediatamente.

Fantasanremo down, i commenti

"Fantasanremo in down proprio quando avevo convinto la mia amica a farlo con me, okay okay", scrive un utente su X. Anche Gigi è disperato: "Già più di un'ora che non mi funziona l'app e neanche dal web va. Che succede, io dovevo ancora aggiornare la squadra". Ancora: "Non funziona nulla, mi dice sempre errore". C'è chi chiede una proroga sulla consegna delle squadre: "Non sta funzionando. Continua a dare errore e non salva le squadre. Prolungate il termine?". Il panico è totale: "Ora non mi fa proprio entrare più". Nana è sconsolata stasera: "Mi sono ridotta adesso a fare la squadra e non funziona il sito".

L'annuncio ufficiale

Dopo le critiche l'organizzazione del FantaSanremo è scesa in campo, annunciando ufficialmente che il termine ultimo per le iscrizioni è stato prorogato: infatti, sarà possibile creare e modificare le proprie squadre fino alle ore 20 di martedì 24 febbraio, cioè prima dell'inizio del Festival.