Meno uno alla 76esima edizione del Festival di Sanremo . Ormai ci siamo, da domani (martedì 24 febbraio) fino a sabato saranno i cinque giorni - anzi, le cinque serate - più attesi dal pubblico italiano dell'Ariston. Oggi, come previsto, è andata in scena la consueta conferenza stampa alla vigilia del Festival con Carlo Conti e Laura Pausini , conduttore e co-conduttrice, che si sono commossi più volte ricordando Pippo Baudo. Di seguito tutte le dichiarazioni e tutti gli aggiornamenti (con incursione via Whatsapp di Fiorello)

13:40

Anche Laura Pausini in lacrime: "Il premio più importante è quello di Sanremo 1993"

Anche Laura Pausini piange: "Il premio più importante per me è il primo, quel premio a Sanremo del 1993. I social contro di me? La gente viene ai concerti e mi ferma per strada, io in Italia mi sento amata"

13:34

A che ora finisce Sanremo 2026?

A che ora finirà Sanremo 2026? Carlo Conti dice: "L'una e venti la prima sera, l'una e cinque mercoledì e giovedì, l'una e venti di nuovo venerdì con le cover, sabato per l'una e quaranta"

13:26

Mercoledì Lollobrigida e Fontana a Sanremo

Annunciati gli anzi le ospiti sportive: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, campionesse olimpiche. Per le Paralimpiadi: Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. Saranno sul palco mercoledì sera

13:24

Carlo Conti: "Meno male che la Fiorentina gioca alle 18.45"

"Meno male che la Fiorentina gioca alle 18.45 giovedì. Speriamo non si vada ai rigori...": così Carlo Conti in merito alla partita della Conference League della squadra viola. Quando Laura Pausini poi ci scherza su Conti ammette: "Quest'anno lasciamo stare..."

13:20

Anche Laura Pausini si emoziona pensando a Baudo

Anche Laura Pausini si emoziona pensando a Pippo Baudo: "Sento sempre la sua presenza"

13:14

Laura Pausini: "Sono qui sono grazie a Carlo Conti"

Laura Pausini: "Ho sempre avuto di Sanremo, è la prima volta che mi risiedo su questa sedia in sala stampa dal 1994. Ho il Lexotan pronto ogni volta che vengo qui, adesso sono più serena e rilassata. In fondo l'ho sempre un po' sognato"

13:10

Carlo Conti in lacrime ricordando Pippo Baudo

Carlo Conti in lacrime ricordando Pippo Baudo: "È un onore ricordarlo e condurre il primo Festival senza di lui". Laura Pausini lo abbraccia

13:08

Carlo Conti: "Ringrazio la Rai per la segretezza. Io e Amadeus meritiamo la cittadinanza"

Carlo Conti: "Io e Amadesu meritiamo la cittadinanza onoraria di Sanremo. Detto questo, quest'anno sarà una festa, mi sono divertito a cercare questi nomi, ringrazio la Rai per la segretezza. Doveroso dedicare questo Festival a Baudo"

12:55

+++ Incursione a sorpresa di Fiorello +++

Incursione a sorpresa di Fiorello in videochiamata da Roma. Invita Carlo Conti a "La Pennicanza" e poi dice: "Vi auguro tante polemiche"

12:43

Arrivata anche Laura Pausini

Arrivata anche Laura Pausini, accolta da un mazzo di fiori e da Carlo Conti

12:31

Carlo Conti: "Questo è il momento più bello"

Carlo Conti: "Questo è il momento più bello, faremo vedere quella che è la punta del nostro iceberg"

12:30

Il paragone tra Sanremo e Milano-Cortina

"Questo è un periodo di grande gioia che arriva dopo aver concluso un evento epocale come le Olimpiadi di Milano Cortina che sono andate al meglio anche dal punto di vista commerciale": queste le parole dell'ad di Rai Pubblicità, Luca Poggi, in conferenza stampa all'Ariston alla vigilia della 76esima edizione del Festival di Sanremo

12:16

Direttore intrattenimento Rai: "Impatto Sanremo sui livelli del Superbowl"

Williams Di Liberatore, direttore intrattenimento Prime Time Rai, dice: "L'impatto di Sanremo è sui livelli del Superbowl"

12:12

Laura Pausini non c'è, parla Rai Pubblicità

Per adesso Laura Pausini non c'è, Carlo Conti presente. Sta parlando Rai Pubblicità

12:07

+++ Via alla conferenza stampa di Sanremo 2026 +++

Ci siamo: via alla prima conferenza stampa di Sanremo 2026

11:54

Grande attesa per Max Pezzali a Sanremo

A Sanremo, a bordo della nave Toscana di Costa Crociere, per cinque sere ci sarà Max Pezzali. Le sue performance sono tra le più attese del Festival

11:53

Sanremo, lutto per Gianluca Grignani

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo ci sarà Gianluca Grignani che ha commosso tutti con un dolce messaggio per la morte del suo cane

11:41

Sanremo 2026, per chi tifano i cantanti in gara

Per chi tifano i cantanti in gara a Sanremo? Carlo Conti è della Fiorentina, Laura Pausini del Milan, i big si dividono, soprattutto, tra Roma e Napoli

11:34

Sanremo 2026, attesa per l'annuncio di Fedez

Tra i protagonisti più attesi di questa edizione c'è sicuramente Fedez, in gara con Masini. Si rincorrono le indiscrezioni: secondo molti Fedez annuncerà la prossima paternità, il terzo figlio (sarebbe un maschietto) dopo Leone e Vittoria.

LEGGI TUTTO QUI

11:30

A che ora la conferenza di Carlo Conti e Laura Pausini

Alle 12 prenderà il via la conferenza stampa di presentazione del Festival. Sarà l'ultima edizione condotta da Carlo Conti e lo farà in onore di Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. Laura Pausini accompagnerà Conti in tutti le serate, in più ci saranno come ospiti e co-conduttori Can Yaman, Achille Lauro, Pilar Fogliati, Bianca Balti, Irina Shayk, oltre a Gianluca Gazzoli e alla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

Sanremo, teatro Ariston