Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Laura Pausini e Carlo Conti in lacrime prima di Sanremo. Poi la battuta sulla Fiorentina: "Quest'anno..."

Tutte le dichiarazioni del conduttore e della co-conduttrice alla vigilia della 76esima edizione
8 min
TagsSanremo
Aggiorna

Meno uno alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ormai ci siamo, da domani (martedì 24 febbraio) fino a sabato saranno i cinque giorni - anzi, le cinque serate - più attesi dal pubblico italiano dell'Ariston. Oggi, come previsto, è andata in scena la consueta conferenza stampa alla vigilia del Festival con Carlo Conti e Laura Pausini, conduttore e co-conduttrice, che si sono commossi più volte ricordando Pippo Baudo. Di seguito tutte le dichiarazioni e tutti gli aggiornamenti (con incursione via Whatsapp di Fiorello)

13:40

Anche Laura Pausini in lacrime: "Il premio più importante è quello di Sanremo 1993"

Anche Laura Pausini piange: "Il premio più importante per me è il primo, quel premio a Sanremo del 1993. I social contro di me? La gente viene ai concerti e mi ferma per strada, io in Italia mi sento amata"

13:34

A che ora finisce Sanremo 2026?

A che ora finirà Sanremo 2026? Carlo Conti dice: "L'una e venti la prima sera, l'una e cinque mercoledì e giovedì, l'una e venti di nuovo venerdì con le cover, sabato per l'una e quaranta"

13:26

Mercoledì Lollobrigida e Fontana a Sanremo

Annunciati gli anzi le ospiti sportive: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, campionesse olimpiche. Per le Paralimpiadi: Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. Saranno sul palco mercoledì sera

13:24

Carlo Conti: "Meno male che la Fiorentina gioca alle 18.45"

"Meno male che la Fiorentina gioca alle 18.45 giovedì. Speriamo non si vada ai rigori...": così Carlo Conti in merito alla partita della Conference League della squadra viola. Quando Laura Pausini poi ci scherza su Conti ammette: "Quest'anno lasciamo stare..."

13:20

Anche Laura Pausini si emoziona pensando a Baudo

Anche Laura Pausini si emoziona pensando a Pippo Baudo: "Sento sempre la sua presenza"

13:14

Laura Pausini: "Sono qui sono grazie a Carlo Conti"

Laura Pausini: "Ho sempre avuto di Sanremo, è la prima volta che mi risiedo su questa sedia in sala stampa dal 1994. Ho il Lexotan pronto ogni volta che vengo qui, adesso sono più serena e rilassata. In fondo l'ho sempre un po' sognato"

13:10

Carlo Conti in lacrime ricordando Pippo Baudo

Carlo Conti in lacrime ricordando Pippo Baudo: "È un onore ricordarlo e condurre il primo Festival senza di lui". Laura Pausini lo abbraccia

13:08

Carlo Conti: "Ringrazio la Rai per la segretezza. Io e Amadeus meritiamo la cittadinanza"

Carlo Conti: "Io e Amadesu meritiamo la cittadinanza onoraria di Sanremo. Detto questo, quest'anno sarà una festa, mi sono divertito a cercare questi nomi, ringrazio la Rai per la segretezza. Doveroso dedicare questo Festival a Baudo"

12:55

+++ Incursione a sorpresa di Fiorello +++

Incursione a sorpresa di Fiorello in videochiamata da Roma. Invita Carlo Conti a "La Pennicanza" e poi dice: "Vi auguro tante polemiche"

 

12:43

Arrivata anche Laura Pausini

Arrivata anche Laura Pausini, accolta da un mazzo di fiori e da Carlo Conti

12:31

Carlo Conti: "Questo è il momento più bello"

Carlo Conti: "Questo è il momento più bello, faremo vedere quella che è la punta del nostro iceberg"

12:30

Il paragone tra Sanremo e Milano-Cortina

"Questo è un periodo di grande gioia che arriva dopo aver concluso un evento epocale come le Olimpiadi di Milano Cortina che sono andate al meglio anche dal punto di vista commerciale": queste le parole dell'ad di Rai Pubblicità, Luca Poggi, in conferenza stampa all'Ariston alla vigilia della 76esima edizione del Festival di Sanremo

12:16

Direttore intrattenimento Rai: "Impatto Sanremo sui livelli del Superbowl"

Williams Di Liberatore, direttore intrattenimento Prime Time Rai, dice: "L'impatto di Sanremo è sui livelli del Superbowl"

12:12

Laura Pausini non c'è, parla Rai Pubblicità

Per adesso Laura Pausini non c'è, Carlo Conti presente. Sta parlando Rai Pubblicità

12:07

+++ Via alla conferenza stampa di Sanremo 2026 +++

Ci siamo: via alla prima conferenza stampa di Sanremo 2026

11:54

Grande attesa per Max Pezzali a Sanremo

A Sanremo, a bordo della nave Toscana di Costa Crociere, per cinque sere ci sarà Max Pezzali. Le sue performance sono tra le più attese del Festival

 

11:53

Sanremo, lutto per Gianluca Grignani

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo ci sarà Gianluca Grignani che ha commosso tutti con un dolce messaggio per la morte del suo cane

 

11:41

Sanremo 2026, per chi tifano i cantanti in gara

Per chi tifano i cantanti in gara a Sanremo? Carlo Conti è della Fiorentina, Laura Pausini del Milan, i big si dividono, soprattutto, tra Roma e Napoli

 

11:34

Sanremo 2026, attesa per l'annuncio di Fedez

Tra i protagonisti più attesi di questa edizione c'è sicuramente Fedez, in gara con Masini. Si rincorrono le indiscrezioni: secondo molti Fedez annuncerà la prossima paternità, il terzo figlio (sarebbe un maschietto) dopo Leone e Vittoria. 

LEGGI TUTTO QUI

11:30

A che ora la conferenza di Carlo Conti e Laura Pausini

Alle 12 prenderà il via la conferenza stampa di presentazione del Festival. Sarà l'ultima edizione condotta da Carlo Conti e lo farà in onore di Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. Laura Pausini accompagnerà Conti in tutti le serate, in più ci saranno come ospiti e co-conduttori Can Yaman, Achille Lauro, Pilar Fogliati, Bianca Balti, Irina Shayk, oltre a Gianluca Gazzoli e alla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti

Sanremo, teatro Ariston

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sanremo

Da non perdere

Fedez a Sanremo: "Non so cosa succederà"Leo Gassmann torna a Sanremo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS