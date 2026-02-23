Grignani, grave lutto prima di Sanremo 2026: "Eri e sarai il mio migliore amico"

Gianluca Grignani è pronto a tornare al Festival di Sanremo. Sarà protagonista nella serata del venerdì, quella delle cover, dove canterà la sua Falco a metà con Luché. L’emozione per il nuovo passaggio sul palco dell’Ariston si intreccia però al dolore privato per la morte del cane Gimbo. Il quattrozampe era accanto al cantautore dal 2016: "Eri e sarai il mio migliore amico...Mi mancherai", ha scritto l'artista sui social, facendo subito il pieno di like e commenti di cordoglio. In una story ha aggiunto: "Buon viaggio amico mio".