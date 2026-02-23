Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Grignani, grave lutto prima di Sanremo 2026: "Eri e sarai il mio migliore amico"© ANSA

Grignani, grave lutto prima di Sanremo 2026: "Eri e sarai il mio migliore amico"

A pochi giorni dal ritorno sul palco del Festival di Sanremo Gianluca Grignani deve fare i conti con una perdita importante
3 min
TagsGianluca GrignaniSanremo 2026

Gianluca Grignani è pronto a tornare al Festival di Sanremo. Sarà protagonista nella serata del venerdì, quella delle cover, dove canterà la sua Falco a metà con Luché. L’emozione per il nuovo passaggio sul palco dell’Ariston si intreccia però al dolore privato per la morte del cane Gimbo. Il quattrozampe era accanto al cantautore dal 2016: "Eri e sarai il mio migliore amico...Mi mancherai", ha scritto l'artista sui social, facendo subito il pieno di like e commenti di cordoglio. In una story ha aggiunto: "Buon viaggio amico mio".

Il ritorno di Gianluca Grignani a Sanremo 2026

Quello del 2026 è l’ennesimo capitolo di una lunga storia sanremese: per Gianluca Grignani si tratta dell’ottava partecipazione complessiva al Festival, dopo l’esordio tra le Nuove Proposte nel 1995 con Destinazione paradiso, diventato negli anni uno dei brani simbolo del pop italiano. Il 2025 ha segnato i trent’anni dell’album omonimo, celebrati con una nuova edizione arricchita da materiali inediti. Il percorso discografico proseguirà ad aprile con l’uscita del nuovo lavoro, Verde smeraldo...Residui di rock’n’roll, anticipato da due concerti già annunciati: il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma.

Grignani e l'incontro con Laura Pausini a Sanremo

La presenza al Festival di Sanremo offrirà anche a Grignani l’occasione per rivedere Lara Pausini dopo le tensioni nate la scorsa estate su La mia storia tra le dita, inserita dalla cantante di Solarolo nel progetto discografico Io canto 2. Una vicenda che aveva portato Gianluca a contestare la mancata richiesta di autorizzazione e alcune modifiche al testo. La controversia si è poi chiusa in autunno con un accordo tra gli autori e l’editore della nuova versione, mentre la Pausini aveva rivendicato la natura "sentita e rispettosa" del proprio omaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sanremo

Da non perdere

Morgan salta SanremoA che ora finisce Sanremo 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS