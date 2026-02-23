Grignani, grave lutto prima di Sanremo 2026: "Eri e sarai il mio migliore amico"
Gianluca Grignani è pronto a tornare al Festival di Sanremo. Sarà protagonista nella serata del venerdì, quella delle cover, dove canterà la sua Falco a metà con Luché. L’emozione per il nuovo passaggio sul palco dell’Ariston si intreccia però al dolore privato per la morte del cane Gimbo. Il quattrozampe era accanto al cantautore dal 2016: "Eri e sarai il mio migliore amico...Mi mancherai", ha scritto l'artista sui social, facendo subito il pieno di like e commenti di cordoglio. In una story ha aggiunto: "Buon viaggio amico mio".
Il ritorno di Gianluca Grignani a Sanremo 2026
Quello del 2026 è l’ennesimo capitolo di una lunga storia sanremese: per Gianluca Grignani si tratta dell’ottava partecipazione complessiva al Festival, dopo l’esordio tra le Nuove Proposte nel 1995 con Destinazione paradiso, diventato negli anni uno dei brani simbolo del pop italiano. Il 2025 ha segnato i trent’anni dell’album omonimo, celebrati con una nuova edizione arricchita da materiali inediti. Il percorso discografico proseguirà ad aprile con l’uscita del nuovo lavoro, Verde smeraldo...Residui di rock’n’roll, anticipato da due concerti già annunciati: il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma.
Grignani e l'incontro con Laura Pausini a Sanremo
La presenza al Festival di Sanremo offrirà anche a Grignani l’occasione per rivedere Lara Pausini dopo le tensioni nate la scorsa estate su La mia storia tra le dita, inserita dalla cantante di Solarolo nel progetto discografico Io canto 2. Una vicenda che aveva portato Gianluca a contestare la mancata richiesta di autorizzazione e alcune modifiche al testo. La controversia si è poi chiusa in autunno con un accordo tra gli autori e l’editore della nuova versione, mentre la Pausini aveva rivendicato la natura "sentita e rispettosa" del proprio omaggio.