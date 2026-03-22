Crans Montana, cena e karaoke per i ragazzi feriti: tutti i dettagli della serata del 31 marzo a Milano
MILANO - Martedì 31 marzo, una data da cerchiare in rosso nel calendario: il ristorante milanese 'Caciara', situato nel cuore di Porta Venezia, sarà il teatro di una cena cantata solidale, organizzata insieme ai Virgiliani, per sostenere i ragazzi del Liceo Virgilio di Milano rimasti feriti nel tragico incendio di capodanno a Crans Montana.
Crans Montana, cena solidale per i ragazzi feriti: l'iniziativa di Caciara
L'evento, in programma il prossimo 31 marzo, si preannuncia speciale: 'Caciara' infatti proporrà le sue iconiche 'Cene Cantate', con intrattenimento dal vivo e karaoke, per cantare insieme, sorridere e trasformare una serata in un momento di condivisione e solidarietà. "Per l’occasione - si legge nel sito ufficiale dell'attività - "la metà dell’incasso della serata sarà devoluta all’associazione che supporta i ragazzi coinvolti, così che ogni tavolo prenotato possa contribuire davvero a questa iniziativa. Abbiamo pensato a una formula Apericena a 35€, che comprende:
- Chips fatte in casa con rosmarino e sale
- 1 pizza al padellino a scelta tra 3 proposte (disponibili anche opzioni gluten free e vegane)
- 1 drink (alcolico o analcolico)".
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