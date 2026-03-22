Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 22 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Crans Montana, cena e karaoke per i ragazzi feriti: tutti i dettagli della serata del 31 marzo a Milano

Un evento solidale per sostenere i giovani del Liceo Virgilio, coinvolti nell’incendio di capodanno: le info
2 min
Tagscrans montanaCaciara MilanoCena Cantata Solidale

MILANO - Martedì 31 marzo, una data da cerchiare in rosso nel calendario: il ristorante milanese 'Caciara', situato nel cuore di Porta Venezia, sarà il teatro di una cena cantata solidale, organizzata insieme ai Virgiliani, per sostenere i ragazzi del Liceo Virgilio di Milano rimasti feriti nel tragico incendio di capodanno a Crans Montana.

Crans Montana, cena solidale per i ragazzi feriti: l'iniziativa di Caciara

L'evento, in programma il prossimo 31 marzo, si preannuncia speciale: 'Caciara' infatti proporrà le sue iconiche 'Cene Cantate', con intrattenimento dal vivo e karaoke, per cantare insieme, sorridere e trasformare una serata in un momento di condivisione e solidarietà. "Per l’occasione - si legge nel sito ufficiale dell'attività - "la metà dell’incasso della serata sarà devoluta all’associazione che supporta i ragazzi coinvolti, così che ogni tavolo prenotato possa contribuire davvero a questa iniziativa. Abbiamo pensato a una formula Apericena a 35€, che comprende:

- Chips fatte in casa con rosmarino e sale

- 1 pizza al padellino a scelta tra 3 proposte (disponibili anche opzioni gluten free e vegane)

- 1 drink (alcolico o analcolico)".

Per info e prenotazioni clicca qui

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Crans-Montana, il bel gesto di Achille LauroBarella e Dimarco vicini ai ragazzi di Crans-Montana

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS