martedì 17 febbraio 2026
Saelemaekers campione vero: visita di due ore a Kean, il ragazzo sopravvissuto di Crans Montana

Saelemaekers campione vero: visita di due ore a Kean, il ragazzo sopravvissuto di Crans Montana

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio al bellissimo gesto del calciatore rossonero
Ivan Zazzaroni
1 min
Ieri Kean, il diciassettenne sopravvissuto di Crans, non è stato bene, una delle tante giornate nere, mi ha raccontato il padre. Nel pomeriggio però ha ritrovato energia e il sorriso quando Alexis Saelemaekers è andato a trovarlo ed è stato con lui per due ore.
Il gesto del campione lo trovo bellissimo.
[Ho chiesto il permesso di pubblicare la notizia a cose fatte, naturalmente].

