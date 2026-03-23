Charlene di Monaco parla della sua dolorosa "cicatrice"

Per molti atleti i Giochi Olimpici rappresentano il punto più alto di una vita sportiva. Per Charlene di Monaco , invece, Atene 2004 è rimasto il simbolo di un’occasione mancata e di una ferita mai del tutto rimarginata. L’ex nuotatrice sudafricana, oggi principessa dopo le nozze con Alberto di Monaco , ha raccontato come quella esclusione abbia inciso profondamente sul suo percorso, umano prima ancora che professionale.

Il sogno olimpico spezzato di Charlene di Monaco

Per quattro anni Charlene di Monaco aveva lavorato con un solo obiettivo: qualificarsi per le Olimpiadi. I risultati erano arrivati e i criteri erano stati rispettati. Eppure, a sorpresa, la federazione sudafricana decise di non selezionarla. “Avevo soddisfatto i criteri di qualificazione, ma per ragioni politiche sono stati cambiati”, ha spiegato in un’intervista al quotidiano francese L’Équipe. Una decisione che, secondo il suo racconto, non riguardò solo lei: il Comitato olimpico scelse di non portare nuotatori ad Atene, privilegiando altre discipline, tra cui il baseball, poco diffuso nel Paese. Una scelta che ha segnato una rottura improvvisa: “Quattro anni di lavoro sono andati in fumo. Da un giorno all’altro ho mollato tutto”.

Le conseguenze: carriera interrotta e ferite profonde

L’esclusione olimpica non è stata solo una delusione sportiva. Charlene ha raccontato di aver perso anche gli sponsor e di aver attraversato un periodo complesso dal punto di vista psicologico. “Non so come sono riuscita a superarla”, ha ammesso. Una ferita che, a distanza di anni, resta ancora visibile: “Il sole splende ancora, ma la cicatrice è rimasta”. A complicare ulteriormente la situazione sono arrivati i problemi fisici. I ricorrenti infortuni alla spalla hanno compromesso definitivamente la possibilità di partecipare ai Giochi di Pechino 2008, portandola alla decisione di ritirarsi dall’agonismo.

Dalla vasca all’impegno sociale per il nuoto

Nonostante la fine anticipata della carriera, Charlene non ha mai abbandonato il legame con il nuoto. Nel 2007 riuscì comunque a conquistare un titolo nazionale nei 50 metri dorso, dimostrando il suo valore sportivo. Il suo miglior risultato olimpico resta il quinto posto nella staffetta 4x100 misti ai Giochi di Sydney 2000, un traguardo che lei stessa ha definito “una vittoria”, nonostante l’assenza di medaglie. Oggi la principessa continua a promuovere la sicurezza in acqua e l’educazione al nuoto attraverso iniziative pubbliche e progetti dedicati, come dimostrano le recenti attività legate alla “Giornata della sicurezza in acqua” a Monaco. Una nuova fase della sua vita, in cui lo sport resta centrale, ma con un obiettivo diverso: trasformare una delusione personale in un impegno concreto per gli altri.