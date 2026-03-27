Tiger Woods coinvolto in un incidente, la sua auto si ribalta: cosa è successo e le condizioni

Ennesimo spavento per Tiger Woods . La leggenda del golf è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Jupiter, in Florida , dove risiede. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 27 marzo, intorno alle 14, e la notizia ha subito fatto il giro del mondo. Le immagini diffuse mostrano un veicolo ribaltato al centro della carreggiata, una scena che ha riacceso i timori già vissuti in passato. Secondo le autorità locali, nessuno degli occupanti ha riportato ferite gravi : una persona è stata trasportata in ospedale in condizioni stabili, mentre un’altra ha rifiutato le cure. I vigili del fuoco della contea di Martin hanno confermato che non ci sono conseguenze serie . Resta però l’apprensione per il campione americano, protagonista ancora una volta di un episodio che richiama alla memoria uno dei momenti più drammatici della sua carriera.

Nuovo incidente per Tiger Woods, non è la prima volta

Non è infatti la prima volta che Tiger Woods si trova al centro di un incidente al volante. Nel febbraio 2021, durante la settimana del Genesis Open, il golfista fu vittima di un violento schianto che rischiò di cambiare per sempre la sua vita. In quell’occasione l’auto si ribaltò più volte e i soccorritori dovettero estrarlo dalle lamiere con strumenti speciali. Le conseguenze furono gravissime: fratture esposte di tibia e perone alla gamba destra e una lunga serie di interventi chirurgici. Da allora, il fisico del campione non è più stato lo stesso. La riabilitazione è stata lunga e complessa, e ogni ritorno in campo si è trasformato in una sfida contro il dolore e i limiti imposti dal suo corpo.

Carriera in salita e il sogno Masters che sfuma

Gli ultimi anni di Tiger Woods sono stati una continua lotta. Il campione, uno dei più forti di sempre, ha faticato a ritrovare continuità: poche presenze, ritiri forzati e diversi tagli mancati, un’anomalia per chi ha scritto la storia di questo sport. Il problema principale resta la resistenza fisica. Completare un giro da 18 buche, che può durare anche cinque ore, è diventato un ostacolo enorme a causa dei dolori al ginocchio e alla gamba. Il nuovo incidente, tra l'altro, arriva proprio nel momento in cui sembrava intravedersi uno spiraglio. Woods era tornato in attività nella TGL, la lega di golf tecnologico fondata insieme a Rory McIlroy, e si parlava di un possibile rientro al Masters di Augusta, in programma il 9 aprile. Un’ipotesi che ora appare sempre più lontana. Ancora una volta, il destino si mette di traverso sulla strada di Woods, costringendolo a fermarsi proprio quando sembrava pronto a ripartire.