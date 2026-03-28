JUPITER ISLAND (STATI UNITI) - Tiger Woods è stato rilasciato su cauzione (sconosciuto l'importo) poche ore dopo esser stato arrestato in Florida con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Lo ha dichiarato il portavoce dello sceriffo della contea di Martin. Il campione di golf era al volante della sua Land Rover quando ha urtato un pick-up che trainava un piccolo rimorchio. Woods, rimasto illeso nell'incidente, ha acconsentito a un test dell'etilometro che non ha rilevato tracce di alcol, ma si è rifiutato di sottoporsi a un test delle urine ed è stato così arrestato.