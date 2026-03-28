Sospiro di sollievo per Tiger Woods: il campione di golf rilasciato su cauzione dopo l'incidente stradale
JUPITER ISLAND (STATI UNITI) - Tiger Woods è stato rilasciato su cauzione (sconosciuto l'importo) poche ore dopo esser stato arrestato in Florida con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Lo ha dichiarato il portavoce dello sceriffo della contea di Martin. Il campione di golf era al volante della sua Land Rover quando ha urtato un pick-up che trainava un piccolo rimorchio. Woods, rimasto illeso nell'incidente, ha acconsentito a un test dell'etilometro che non ha rilevato tracce di alcol, ma si è rifiutato di sottoporsi a un test delle urine ed è stato così arrestato.
"Woods mostrava segni di alterazione"
Secondo la ricostruzione dello sceriffo Woods stava viaggiando "ad alta velocità" lungo una strada residenziale e dopo l'incidente mostrava "segni di alterazione". La legge della Florida prevede infatti che una persona passi almeno otto ore in carcere prima di poter essere rilasciata su cauzione.