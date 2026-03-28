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Tajani: "La medicina sportiva è ricerca e innovazione"

Tajani: "La medicina sportiva è ricerca e innovazione"

Il Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio ha espresso la volontà di “nominare un rappresentante della FMSI nell’alveo degli ambasciatori dello sport italiano nel mondo"
2 min
TagsFmsitajani

Il Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani è intervenuto nella giornata di chiusura del 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, esprimendo la volontà di “nominare un rappresentante della FMSI nell’alveo degli ambasciatori dello sport italiano nel mondo. Perché la medicina sportiva è ricerca e innovazione, scienza”, ha detto Tajani davanti a una platea di oltre 3200 medici. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha preso parte al secondo giorno di lavori, dichiarando: "Lo sport è un ingrediente indispensabile per la medicina sportiva e quello che stiamo cercando di fare con la FMSI è lavorare nell'informazione e nella diffusione delle migliori pratiche, mettere a disposizione la ricerca scientifica in frontiere sempre più avanzate per cercare di superare i limiti per i quali l'organismo è portatore". Giovanni Malagò, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi, ha invece detto: “La FMSI è un asset unico e imprescindibile del sistema sportivo italiano, del mondo olimpico e paralimpico. Nessun altro in questo ambito ha questo tipo di capillarità, di competenza, di conoscenza della materia: tutto questo lo abbiamo messo in campo sin dal momento della costruzione del dossier”. 

L'intervento del presidente della FMSI Maurizio Casasco

A chiudere il congresso, il presidente della FMSI Maurizio Casasco, che ha consegnato a Tajani una targa come riconoscimento per il suo impegno verso la medicina dello sport nominandolo socio onorario della Federazione: “Quindi la medicina da sport - ha detto Casasco - che valuta la capacità funzionale oltre ai parametri clinici è una risorsa fondamentale per trasferire queste conoscenze anche al sistema istituzionale. E la nostra Federazione è un’eccellenza italiana".  

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