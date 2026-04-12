Elettra Lamborghini ricoverata d'urgenza in ospedale, poi la sorpresa in tv  

L’apertura della nuova puntata di Canzonissima è stata segnata da un annuncio inatteso. Milly Carlucci ha informato il pubblico del possibile forfait di Elettra Lamborghini , colpita da un improvviso problema di salute. Nel pomeriggio, la stessa artista aveva condiviso sui social il proprio stato: un malore che l’aveva costretta al ricovero presso il Policlinico Gemelli. Attraverso alcune storie su Instagram, Lamborghini ha spiegato di aver sofferto di una forte cistite, pubblicando anche una foto dal letto d’ospedale, collegata a una flebo. Una situazione che sembrava compromettere la sua presenza nello show del sabato sera su Rai 1: "Una delle cisiti più forti mai avute, era tanto che non mi veniva così… Spero di farcela stasera", aveva scritto.

Elettra Lamborghini a Canzonissima dopo il ricovero in ospedale

Nonostante le difficoltà, la serata ha riservato un colpo di scena. Poco prima della mezzanotte, intorno alle 23.45, Elettra Lamborghini ha fatto il suo ingresso in studio, sorprendendo pubblico e conduttrice. L’artista ha scelto di esibirsi con I bambini fanno oh, celebre brano di Povia del 2005, accompagnata da un coro di bambini. Una performance sentita, costruita su un registro diverso rispetto al suo repertorio abituale. "Tengo botta", ha commentato sorridendo in risposta a Milly Carlucci, che l’ha ringraziata per la presenza nonostante le condizioni fisiche precarie. L’esibizione è stata accolta da un lungo applauso in studio.

I commenti della giuria di Canzonissima

Il gesto della cantante, reduce da Sanremo 2026 e i tanto chiacchierati festini bilaterali, ha raccolto ampi consensi tra i presenti. Caterina Balivo ha sottolineato la forza dimostrata dall'ereditiera: "Hai cantato dal vivo dopo una giornata terribile". Parole di apprezzamento anche da parte di Francesca Fialdini, che ha evidenziato la volontà dell’artista di mettersi in gioco in una veste diversa. Più critica, invece, Simona Izzo, secondo cui il brano non rispecchiava appieno la personalità di Lamborghini: "Da una con la tua grinta mi sarei aspettata un Vita spericolata di Vasco Rossi". Immediata la replica della cantante: "Grinta oggi ne ho poca, stavo svenendo ovunque". A spiegare fino in fondo la sua scelta è stata la stessa artista, ancora una volta sui social: nonostante la debolezza, ha deciso di raggiungere lo studio per non deludere i bambini che si sarebbero esibiti con lei. Un gesto che ha trasformato la serata in un racconto di professionalità e sensibilità, oltre la difficoltà del momento.