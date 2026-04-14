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martedì 14 aprile 2026
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La fidanzata di Sinner troppo fredda, Elena Santarelli risponde così sui social e il commento su Laila Hasanovic diventa virale

La showgirl italiana si schiera con la nuova compagna del numero uno al mondo: "La ragazza giusta per un grande campione"
2 min
Tagssinner

"A me ha dato una bellissima impressione". Elena Santarelli dedica un pensiero su Instagram a Laila Hasanovic, nuova compagna di Jannik Sinner. La fidanzata del nuovo numero uno della classifica Atp è stata accusata sui social di essere troppo fredda e distaccata. Parole che hanno scatenato la reazione della showgirl italiana.

 

 

Elena Santarelli sulla compagna di Sinner

Elena Santarelli ha pubblicato una storia su Instagram: la foto delll'abbraccio tra Sinner e Laila dopo il successo del tennista altoatesino al termine della finale di Montecarlo con Alcaraz. "Ho avuto modo di conoscerla qualche giorno fa - ha scritto - è discreta, umile, alla mano, dilce disponibile, simpatica, composta e chic, mai fuori luogo", ha continuato.

"La ragazza giusta per un campione come Sinner"

Rispondendo a chi la reputa troppo fredda, Elena Santarelli ribadisce: "Credo sia la ragazza giusta per un grande campione. Lei c'è, ma non vuole fare quella che sgomita. A me ha dato una bellissima impressione", ha concluso la showgirl italiana, taggando Laila Hasanovic. 

 

 

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