Sinner-Alcaraz diretta finale Atp Masters 1000 di Montecarlo, tennis oggi LIVE

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I segreti rubati su YouTube e la pressione addosso a Carlos: tutto sul primo Sincaraz

I pop corn sono pronti da un pezzo. Abbiamo dovuto aspettare fino al 12 aprile per vedere il primo Sincaraz del 2026. Però ne è valsa la pena. LEGGI TUTTO

13:23

Il Ranking Atp LIVE : la classifica prima della sfida tra Sinner e Alcaraz

Non servono calcoli: chi vince sarà il numero uno del mondo. Sinner tenta il sorpasso, Alcaraz cerca di difendersi dall'assalto del rivale. Ecco come si presenta la classifica Atp a poche ore dall'inizio della finale.

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Sinner e Alcaraz, la partita che sblocca la parità

Sinner e Alcaraz hanno davvero numeri simili, a Montecarlo e non solo. La partita di oggi, comunque vada, sbloccherà questa cosa

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Sinner, attesa anche per Laila nel suo box

Come sempre quando c'è, attesa anche per la presenza di Laila Hasanovic, la modella danese fidanzata di Sinner, nel suo box. I fotografi stravedono per lei

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Sinner e Alcaraz, come hanno trascorso la notte prima della finale

Jannik a un evento di gala con Berrettini, Alcaraz a cena da Cipriani con tanto di bagno di folla. Così i due campioni hanno trascorso la notte prima della finale di Montecarlo

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Sinner, prima finale a Montecarlo

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I numeri di Alcaraz: 8-1 il bilancio nelle finali Masters 1000

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Sinner-Alcaraz in programma alle 15

Per Sinner è la prima finale a Montecarlo. Jannik insegue il suo primo titolo Masters sulla terra, dopo aver perso l’unica finale precedente proprio contro Alcaraz a Roma lo scorso anno. Sempre contro Carlos, ha perso poi anche il Roland Garros, dopo aver sprecato tre match point.Carlos Alcaraz ha vinto 26 delle ultime 27 partite sulla terra battuta. Su 9 finali Masters disputate finora ne ha vinte 8 e persa solo una. L’unica sconfitta è arrivata infatti a Cincinnati nel 2023, contro Novak Djokovic.

La finale tra Sinner e Alcaraz è in programma alle 15 a Montecarlo, sul campo Court Rainier III. Ci saranno tanti vip presenti in tribuna. Previsto cielo sereno con qualche velatura e temperatura intorno ai 22 gradi a quell'ora.

Montecarlo - Court Rainier III