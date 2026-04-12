La statistica clamorosa su Sinner e Alcaraz prima della finale a Montecarlo: sono in perfetta parità

È tutto pronto a Montecarlo per una finale storica . Sarà Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz per la prima volta in questa stagione, la più grande rivalità del tennis attuale con una posta in palio altissima: il trionfo nel Masters 1000 e il trono del ranking Atp . Se vince l'azzurro diventa il nuovo numero uno della classifica mondiale, se vince lo spagnolo si difende con successo (per il momento) dall'assalto del rivale. Ma al di là dei premi, sarà un grande spettacolo in campo.

Sinner e Alcaraz in perfetta parità: la statistica

Quella a Montecarlo sarà la 17ª sfida tra Sinner e Alcaraz, con il bilancio che vede in vantaggio lo spagnolo per 10-6. Quattro vittorie in più per Carlos, ma ci sono altri numeri che testimoniano il grande equilibrio tra i due rivali. Un equilibrio perfetto, con una statistica in particolare in cui i due tennisti sono in completa parità. Si tratta di quella dei punti realizzati l'uno contro l'altro che, nonostante le vittorie in più di Alcaraz, sono al momento fermi a 1.651 punti a testa, con un totale di 3.302 punti nelle loro sedici sfide. Una parità perfetta che verrà interrotta quando inizierà la finale, con un nuovo capitolo di questa straordinaria rivalità.