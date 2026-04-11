Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 11 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Alcaraz, finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà il Principato di Monaco la cornice della prima sfida stagionale tra Jannik e Carlos: in palio il titolo e il numero uno del mondo
5 min
Tagsjannik sinnerCarlos AlcarazMasters 1000 Monte-Carlo

Dopo una lunga attesa, finalmente è arrivato il momento della prima sfida del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, primo grande appuntamento stagionale su terra battuta. L'azzurro ha liquidato in semifinale Alexander Zverev per 6-1 6-4, mentre lo spagnolo ha domato Valentin Vacherot per 6-4 6-4. Nell'atto conclusivo nel Principato di Monaco, a sfidarsi saranno dunque i due migliori giocatori al mondo, già avversari lo scorso anno a Roma e al Roland Garros. Alcaraz aveva vinto entrambe le finali, tuttavia Sinner era andato vicino - soprattutto a Parigi - al successo, al punto che si preannuncia un incontro piuttosto difficile da pronosticare. Non aiutano i rispettivi cammini, sorprendentemente simili: entrambi hanno perso l'unico set negli ottavi (Alcaraz con Tomas Etcheverry e Sinner con Tomas Machac), mentre per il resto del torneo non hanno corso alcun rischio. "È fantastico poterlo sfidare almeno una volta prima del Roland Garros" ha dichiarato Jannik.

Sinner-Alcaraz, quando si gioca

La partita tra Sinner e Alcaraz, valida per la finale del Rolex Monte-Carlo Masters, andrà in scena domenica 12 aprile alle ore 15.00 sul Court Ranieri III. Non poteva che essere il palcoscenico più prestigioso a ospitare i due migliori tennisti del globo, più determinati che mai a conquistare il titolo. Alcaraz punta a difenderlo dopo il trionfo dello scorso anno, mentre Sinner ambisce a laurearsi campione per la prima volta. Oltre a sollevare quello che sarebbe appena il suo secondo trofeo sul rosso dopo Umago 2022. Per Jannik si tratta della prima finale in carriera nel Principato e appena della quarta sul rosso. Molto più navigato Carlos, il quale ha vinto tutto su una superficie come la terra rossa e ambisce a confermarsi re.

Sinner-Alcaraz, i precedenti e le combinazioni per il numero uno

Sono ben sedici i precedenti tra Sinner e Alcaraz, che si sono sfidati su tutte le superfici e in quasi tutti i tornei più importanti. Mai però a Monte-Carlo e solo quattro volte sulla terra battuta, con Carlos avanti 3-1. Complessivamente, invece, Alcaraz conduce per 10-6 e ha vinto quattro delle sei sfide andate in scena nel 2025. Jannik ha tuttavia portato a casa l'unico confronto, lo scorso anno nella finale delle ATP Finals di Torino. A infiammare ulteriormente la finale del Masters 1000 monegasco c'è la prospettiva di diventare numero uno al mondo. Dopo i tanti calcoli fatti nel corso della settimana, la situazione si è fatta particolarmente semplice: chi vincerà la finale tra Sinner e Alcaraz sarà il nuovo leader della classifica mondiale a partire da lunedì prossimo. Attualmente sono solamente 190 i punti a separare i due giocatori, ma a prescindere da come andrà è verosimile che per tutta la stagione sul rosso - e forse fino al termine nel 2026, salvo spallate da parte di uno dei due - ci sarà un'alternanza. Entrambi hanno detto che al momento il numero uno del mondo è secondario, fatto sta che anche la Race - indicatore più attendibile del momento di forma - vedrà al termine del torneo di Monte-Carlo il vincitore al comando.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android. Garantita infine una diretta in chiaro su TV8.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520 

SECONDO TURNO – € 45.520 

TERZO TURNO – € 84.980 

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Charlotte Casiraghi soffre per Sinner a MontecarloForo Italico in tutto il suo splendore per gli Internazionali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS