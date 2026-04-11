Sinner-Alcaraz, finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo una lunga attesa, finalmente è arrivato il momento della prima sfida del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . I due si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo , primo grande appuntamento stagionale su terra battuta. L'azzurro ha liquidato in semifinale Alexander Zverev per 6-1 6-4 , mentre lo spagnolo ha domato Valentin Vacherot per 6-4 6-4 . Nell'atto conclusivo nel Principato di Monaco, a sfidarsi saranno dunque i due migliori giocatori al mondo, già avversari lo scorso anno a Roma e al Roland Garros. Alcaraz aveva vinto entrambe le finali, tuttavia Sinner era andato vicino - soprattutto a Parigi - al successo, al punto che si preannuncia un incontro piuttosto difficile da pronosticare. Non aiutano i rispettivi cammini, sorprendentemente simili: entrambi hanno perso l'unico set negli ottavi (Alcaraz con Tomas Etcheverry e Sinner con Tomas Machac), mentre per il resto del torneo non hanno corso alcun rischio. "È fantastico poterlo sfidare almeno una volta prima del Roland Garros" ha dichiarato Jannik.

Sinner-Alcaraz, quando si gioca

La partita tra Sinner e Alcaraz, valida per la finale del Rolex Monte-Carlo Masters, andrà in scena domenica 12 aprile alle ore 15.00 sul Court Ranieri III. Non poteva che essere il palcoscenico più prestigioso a ospitare i due migliori tennisti del globo, più determinati che mai a conquistare il titolo. Alcaraz punta a difenderlo dopo il trionfo dello scorso anno, mentre Sinner ambisce a laurearsi campione per la prima volta. Oltre a sollevare quello che sarebbe appena il suo secondo trofeo sul rosso dopo Umago 2022. Per Jannik si tratta della prima finale in carriera nel Principato e appena della quarta sul rosso. Molto più navigato Carlos, il quale ha vinto tutto su una superficie come la terra rossa e ambisce a confermarsi re.

Sinner-Alcaraz, i precedenti e le combinazioni per il numero uno

Sono ben sedici i precedenti tra Sinner e Alcaraz, che si sono sfidati su tutte le superfici e in quasi tutti i tornei più importanti. Mai però a Monte-Carlo e solo quattro volte sulla terra battuta, con Carlos avanti 3-1. Complessivamente, invece, Alcaraz conduce per 10-6 e ha vinto quattro delle sei sfide andate in scena nel 2025. Jannik ha tuttavia portato a casa l'unico confronto, lo scorso anno nella finale delle ATP Finals di Torino. A infiammare ulteriormente la finale del Masters 1000 monegasco c'è la prospettiva di diventare numero uno al mondo. Dopo i tanti calcoli fatti nel corso della settimana, la situazione si è fatta particolarmente semplice: chi vincerà la finale tra Sinner e Alcaraz sarà il nuovo leader della classifica mondiale a partire da lunedì prossimo. Attualmente sono solamente 190 i punti a separare i due giocatori, ma a prescindere da come andrà è verosimile che per tutta la stagione sul rosso - e forse fino al termine nel 2026, salvo spallate da parte di uno dei due - ci sarà un'alternanza. Entrambi hanno detto che al momento il numero uno del mondo è secondario, fatto sta che anche la Race - indicatore più attendibile del momento di forma - vedrà al termine del torneo di Monte-Carlo il vincitore al comando.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android. Garantita infine una diretta in chiaro su TV8.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370