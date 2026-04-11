C'è sempre una prima volta. Una frase che calza a pennello visto che Jannik Sinner per la prima volta in carriera giocherà una finale a Montecarlo. Lo farà grazie ad una semifinale dominata contro il tedesco Zverev, annichilito nel primo set e travolto anche nel secondo. Troppo superiore il tennis dell'azzurro oggi sul rosso del Principato. Il 6-1, 6-4 finale spiega meglio di mille parole l'andamento di una partita sempre a senso unico. Ora Jannik aspetta il vincente dell'altra semifinale tra Alcaraz e Vacherot per scoprire l'avversario di domani (ore 15).

15:31

Sinner al momento è numero uno ma se Alcaraz dovesse battere Vacherot...

In questo momento Jannik Sinner è di nuovo il numero uno al mondo. Ovviamente è una classifica virtuale in attesa che si giochi l'altra semifinale tra Alcaraz e Vacherot. Qualora, però, lo spagnolo dovesse perdere con il monegasco, l'azzurro manterrebbe la prima posizione del ranking con 13.050 punti contro i 12.990 dello spagnolo

15:29

Una partita senza storia: la durata dice tutto

La semifinale tra Sinner e Zverev è durata un'ora e ventidue minuti, una durata piuttosto breve considerando il valore dei giocatori in campo

15:24

Sinner: "Arrivare subito in finale sul rosso non è facile"

Sinner ha poi parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Ho giocato bene, è stato un ottimo inizio di partita e ho cercarto di restare molto solido fin dai primi scambi. Sono partito molto bene visto che lui non ha messo tante prime in campo e questo mi ha dato tranquillità. Ho cercato di migliorare piano piano e di alzare il livello giorno dopo giorno: fare una finale subito sulla terra non è facile e sono molto contento del mio tennis", ha detto l'azzurro

15:12

Sinner: "Una finale con Alcaraz? Sarebbe un bel test prima del Roland Garros"

Queste le parole di Sinner dopo la vittoria contro Zverev: "Oggi ho fatto una partita molto solida e ottima soprattutto da fondocampo. Domani sarà un'altra finale, l'ennesima della mia carriera e sono molto contento di farlo per la prima volta qui a Montecarlo. Sarà una finale contro Alcaraz? Non lo so perché Vacherot sta giocando molto bene anche se Carlos è il favorito. Qualora dovessi sfidarlo sarebbe bello, non vedo l'ora perché è il motivo per cui ci si allena e per cui ci si sveglia ogni mattina. Se dovrò affrontarlo non avrò nulla da perdere e sarà un bel test per me in vista del Roland Garros", ha concluso l'azzurro.

15:04

Sinner vola in finale a Montecarlo: battuto Zverev 6-1, 6-4

L'azzurro strappa per la prima volta il servizio a Zverev e lo fa nel momento decisivo conquistando anche il secondo set che vale la finale a Montecarlo, la prima in carriera per Jannik. Per il numero due al mondo si tratta dell'ottava vittoria di fila contro il tedesco