Sinner asfalta Zverev e vola in finale a Montecarlo
C'è sempre una prima volta. Una frase che calza a pennello visto che Jannik Sinner per la prima volta in carriera giocherà una finale a Montecarlo. Lo farà grazie ad una semifinale dominata contro il tedesco Zverev, annichilito nel primo set e travolto anche nel secondo. Troppo superiore il tennis dell'azzurro oggi sul rosso del Principato. Il 6-1, 6-4 finale spiega meglio di mille parole l'andamento di una partita sempre a senso unico. Ora Jannik aspetta il vincente dell'altra semifinale tra Alcaraz e Vacherot per scoprire l'avversario di domani (ore 15).
15:31
Sinner al momento è numero uno ma se Alcaraz dovesse battere Vacherot...
In questo momento Jannik Sinner è di nuovo il numero uno al mondo. Ovviamente è una classifica virtuale in attesa che si giochi l'altra semifinale tra Alcaraz e Vacherot. Qualora, però, lo spagnolo dovesse perdere con il monegasco, l'azzurro manterrebbe la prima posizione del ranking con 13.050 punti contro i 12.990 dello spagnolo
15:29
Una partita senza storia: la durata dice tutto
La semifinale tra Sinner e Zverev è durata un'ora e ventidue minuti, una durata piuttosto breve considerando il valore dei giocatori in campo
15:24
Sinner: "Arrivare subito in finale sul rosso non è facile"
Sinner ha poi parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Ho giocato bene, è stato un ottimo inizio di partita e ho cercarto di restare molto solido fin dai primi scambi. Sono partito molto bene visto che lui non ha messo tante prime in campo e questo mi ha dato tranquillità. Ho cercato di migliorare piano piano e di alzare il livello giorno dopo giorno: fare una finale subito sulla terra non è facile e sono molto contento del mio tennis", ha detto l'azzurro
15:12
Sinner: "Una finale con Alcaraz? Sarebbe un bel test prima del Roland Garros"
Queste le parole di Sinner dopo la vittoria contro Zverev: "Oggi ho fatto una partita molto solida e ottima soprattutto da fondocampo. Domani sarà un'altra finale, l'ennesima della mia carriera e sono molto contento di farlo per la prima volta qui a Montecarlo. Sarà una finale contro Alcaraz? Non lo so perché Vacherot sta giocando molto bene anche se Carlos è il favorito. Qualora dovessi sfidarlo sarebbe bello, non vedo l'ora perché è il motivo per cui ci si allena e per cui ci si sveglia ogni mattina. Se dovrò affrontarlo non avrò nulla da perdere e sarà un bel test per me in vista del Roland Garros", ha concluso l'azzurro.
15:04
Sinner vola in finale a Montecarlo: battuto Zverev 6-1, 6-4
L'azzurro strappa per la prima volta il servizio a Zverev e lo fa nel momento decisivo conquistando anche il secondo set che vale la finale a Montecarlo, la prima in carriera per Jannik. Per il numero due al mondo si tratta dell'ottava vittoria di fila contro il tedesco
14:58
Sinner-Zverev 5-4
L'azzurro continua a dominare il gioco nel proprio turno di battuta. Adesso Zverev sarà costretto a tenere il proprio turno di battuta per restare in partita
14:56
Sinner-Zverev 4-4
Il tedesco salva il proprio turno di battuta ai vantaggi e si tiene ancora in partita in questo secondo set
14:46
Sinner-Zverev 4-3
Sul turno di servizio di Jannik non c'è (almeno finora) partita: un altro game di battuta conquistato a zero per l'altoatesino
14:44
Sinner-Zverev 3-3
Il tedesco in evidente difficoltà commette due doppi falli ma riesce ugualmente a salvarsi e a tenere il game al servizio
14:37
Sinner-Zverev 3-2
Jannik tiene ancora una volta il servizio senza problemi: al tedesco lascia solo un quindici
14:34
Sinner-Zverev 2-2
Il tedesco bravo a rimontare dal 15-30 e a tenere il proprio turno di battuta
14:28
Sinner-Zverev 2-1
L'azzurro continua a mostrare un'incredibile sicurezza al servizio tenendo il game a zero. Zverev sembra ormai sfiduciato: il tennis che sta mettedo in mostra l'azzurro è di un altro pianeta
14:25
Sinner-Zverev 1-1
Finalmente il tedesco riesce a tenere di nuovo un turno di servizio: il risultato nel secondo set è di nuovo in equilibrio
14:21
Sinner-Zverev 1-0
L'azzurro tiene a zero il primo turno di battuta in questo secondo set confermando di essere in giornata di grazia. Per Jannik arriva anche il primo ace della partita
14:17
Sinner vince il primo set 6-1
Si chiude un primo set senza storia con il terzo break conquistato da Jannik. Al momento in campo si sta assistendo ad un one man show
14:14
Zverev-Sinner 1-5
Il tedesco dà segnali di ripresa ma nonostante questo Jannik continua a tenere senza problemi il proprio turno di battuta
14:07
Zverev-Sinner 1-4
Finalmente il tedesco riesce a tenere un turno di servizio e leva il numero zero dalla sua partita
14:03
Zverev-Sinner 0-4
Per il momento non c'è davvero partita: il tedesco è fuori fase, Jannik praticamente perfetto
13:57
Zverev-Sinner 0-3
Il tedesco perde di nuovo il servizio e l'azzurro scappa via con un doppio break di vantaggio
13:52
Zverev-Sinner 0-2
Ottimo turno di servizio di Sinner che tiene d'autorità il proprio turno di battuta con due ottime volèe a rete e una palla corta
13:47
Zverev-Sinner 0-1
Pessimo inizio per il tedesco che perde subito il servizio nel game d'apertura: Jannik, splendido in un paio di risposte, può già allungare in questo primo set
13:41
Si parte con Zverev al servizio
Il tedesco comincerà al servizio la semifinale di Montecarlo
13:36
Cominciato il riscaldamento
I due giocatori stanno effettuando la fase di riscaldamento. Tra pochi minuti il via alla semifinale
13:28
Ci siamo, i giocatori in campo
Zverev e Sinner scendono in campo per la semifinale di Montecarlo accompagnati dagli applausi del pubblico. Chi vince affronterà uno tra Alcaraz e Vacherot
13:10
L'importante obiettivo centrato da Zverev
Il campione tedesco è diventato il sesto giocatore nella storia ad aver raggiunto le semifinali nei primi tre Masters 1000 stagionali dopo Federer, Nadal, Murray, Djokovic e Sinner
13:07
La pazzesca statistica di Sinner sui 1000
L'altoatesino ha vinto 15 delle ultime 16 partite giocate contro top 10: l'unico ko contro Novak Djokovic a inizio stagione nella semifinale degli Australian Open. Per il resto solo vittorie per il fenomeno azzurro
12:51
Jannik in scioltezza, Zverev con l'affanno
Sinner è reduce dal successo piuttosto agevole in due set contro Felix Auger-Aliassime, una risposta al leggero passaggio a vuoto accusato nel turno precedente contro Machac. Dall’altra parte Zverev ha dovuto impegnarsi molto di più per piegare l'astro nascente brasiliano Joao Fonseca, imponendosi alla fine in tre set grazie alla maggiore esperienza nella gestione dei momenti chiave.
12:40
Sinner e la corsa al numero uno
Oggi Sinner potrebbe riprendersi lo scettro di numero uno al mondo. D'ora in poi a Montecarlo gli basta fare meglio di Alcaraz per riuscirci
12:35
I precedenti tra Sinner-Zverev e la corsa al numero uno con Alcaraz
Per il terzo Masters 1000 di fila, Sinner trova ancora una volta in semifinale Alexander Zverev, che quest'anno ha già battuto sia a Indian Wells con il punteggio di 6-2 6-4 che a Miami per 6-3 7-6(4). In totale l'azzurro è avanti 8-4 nel conto dei confronti diretti ed è reduce da sette vittorie consecutive contro il tedesco. L'ultimo successo di Zverev risale infatti agli ottavi di finale degli US Open 2023. Quella che andrà in scena a Montecarlo sarà però appena la terza sfida sulla terra rossa, dove i precedenti dicono una vittoria per parte: 6-3 6-3 4-6 6-3 in favore di Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros 2020 e 5-7 6-3 7-6(5) per Zverev ai quarti di finale di Montecarlo 2022. Dopo aver battuto Auger-Aliassime, Jannik attende il risultato di Alcaraz che se dovesse perdere in semifinale cederebbe la prima posizione della classifica mondiale.
12:31
Sinner-Zverev, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Montecarlo