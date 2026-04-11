Alcaraz-Vacherot diretta Montecarlo Masters 1000, segui la semifinale. Tennis oggi LIVE

MONTECARLO - Carlos Alcaraz sfida Valentin Vacherot nella seconda semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2026 . Lo spagnolo, detentore del titolo, è reduce dall' agevole vittoria su Alexander Bublik con un netto 6-3, 6-1. Continua invece il sogno del beniamino di casa che ha superato anche la testa di serie numero 5 del tabellone Alexander De Minaur grazie a un'altra grande prestazione e all'ennesimo successo al terzo set che lo ha visto imporsi con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

15:56

Alcaraz consolida il break e vola sul 3-1

Sotto 0-15, lo spagnolo sale poi in cattedra con tre punti di fila. Il monegasco accorcia a 30 ma non riesce a portare il game ai vantaggi: break consolidato e 3-1 per Carlos nel primo parziale.

15:51

C'è il break di Alcaraz!

Doppio botta e risposta tra Carlos e Valentin: ottimo lo spagnolo in risposta, bene il monegasco al servizio (30-30). Il n.23 del mondo va a un punto dal 2-1 con l'ace poi spreca tutto mandando a rete il dritto incrociato (40-40). Si va ai vantaggi, dove Alcaraz si costruisce una palla break con il dritto incrociato, sfruttando al meglio la chance con un ottimo colpo a ridosso della rete. Lo spagnolo conduce per due giochi a uno.

15:45

Alcaraz pareggia i conti: 1-1 con Vacherot

Turno di battuta a 15 anche per Carlos che ristabilisce immediatamente l'equilibrio nel set di apertura chiudendo il game con il primo ace della sua partita.

15:43

Vacherot mette la freccia: 1-0 con Alcaraz

Inizio di partita aggressivo per il monegasco padrone di casa che concede un solo punto allo spagnolo e muove per primo il punteggio nel set di apertura.

15:40

+++ Inizia Alcaraz-Vacherot +++

Al via la sfida tra lo spagnolo e il monegasco: si parte con Valentin al servizio.

15:32

Alcaraz e Vacherot in campo!

Carlos e Valentin fanno il loro ingresso sulla terra rossa del Court Rainier III, accolti dagli applausi del pubblico. Ora il riscaldamento di rito e poi si parte con la seconda semifinale!

15:20

Il percorso di Vacherot a Montecarlo

Primo turno: Vacherot b. Cerundolo J.M. (ARG) 5-7, 6-2, 6-1

Secondo turno: Vacherot b. Musetti (ITA) 7-6 (6), 7-5

Terzo turno: Vacherot b. Hurkacz (POL) 6-7 (4), 6-3, 6-4

Quarti di finale: Vacherot b. De Minaur (AUS) 6-4, 3-6, 6-3

15:10

Il percorso di Alcaraz a Montecarlo

Secondo turno: Alcaraz b. Baez (ARG) 6-1, 6-3

Terzo turno: Alcaraz b. Etcheverry (ARG) 6-1, 4-6, 6-3

Quarti di finale: Alcaraz b. Bublik (KAZ) 6-3, 6-0

15:04

Sinner batte Zverev, ora tocca ad Alcaraz e Vacherot

Jannik piega Sascha in due set e stacca il pass per la finalissima del Masters 1000 di Montecarlo. Tra poco, sul Court Rainier III, scendono in campo Carlos e Valentin.

14:55

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370

14:45

Alcaraz e il duello con Sinner per il primato nel ranking mondiale: la situazione

Lo spagnolo ha fatto un altro passo importante verso la difesa della prima posizione del ranking mondiale, ma sa che non è più padrone del proprio del destino: se Sinner dovesse centrare la finale, battendo Zverev, e Alcaraz dovesse al contempo perdere la partita con Vacherot, Jannik opererebbe il sorpasso. Senza guardare l'andamento di Sinner, Alcaraz dovrebbe infatti riconfermarsi campione nel Principato per difendere il numero uno. Attualmente lo spagnolo è in testa a 12.790 punti, con Sinner che insegue a 12.600.

14:35

Alcaraz-Vacherot, i precedenti

Quello che andrà in scena oggi - sabato 11 aprile - sulla terra rossa di Montecarlo sarà il primo incrocio in carriera tra lo spagnolo e il monegasco.

14:25

Alcaraz-Vacherot, dove vedere il match in tv e streaming

L'incontro tra lo spagnolo e il monegasco sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

14:15

Masters 1000 Montecarlo, Alcaraz sfida Vacherot: data e orario del match

La sfida tra lo spagnolo e il monegasco, valida per il penultimo atto del torneo sulla terra rossa del Principato, è in programma oggi - sabato 11 aprile - come secondo match di giornata sul 'Court Rainier III' al termine di Sinner-Zverev. Si parte non prima delle 15:30.

Court Rainier III, Montecarlo