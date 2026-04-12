Quando torna in campo Sinner dopo il titolo a Montecarlo

Grazie al trionfo in finale su Carlos Alcaraz , Jannik Sinner si è laureato campione del Masters 1000 di Montecarlo . Terzo titolo consecutivo per l'azzurro, che dopo la doppietta Indian Wells-Miami si è ripetuto anche sulla terra battuta. Primo grande titolo su questa superficie per Jannik, il quale in precedenza aveva conquistato solamente l'ATP 250 di Umago nel 2022, curiosamente sempre in finale su Alcaraz. Grazie a questo successo, Sinner si riprende inoltre il numero uno del mondo, scavalcando il rivale spagnolo e accendendo una sfida destinata a protarsi almeno fino al termine della stagione sul rosso.

Quando torna in campo Sinner: prossimo torneo

L'azzurro osserverà ora una settimana di riposo, in cui non prenderà parte a nessuno dei due ATP 500 in programma: Barcellona (dove invece Carlos Alcaraz farà gli onori di casa) e Monaco di Baviera. Il suo ritorno in campo è previsto in occasione del Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. C'è però un grande asterisco al fianco della sua presenza alla Caja Màgica. Innanzitutto ha dichiarato che i suoi obiettivi principali sono Roma e Parigi; inoltre il torneo di Madrid si gioca in altura, quindi in condizioni completamente diverse rispetto a quelle degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros. Sinner potrebbe comunque decidere di giocarlo, anche perché si tratterebbe - nel migliore dei casi - di sei partite spalmate su 9/10 giorni, ma un suo ritiro non sarebbe oggettivamente sorprendente. Qualora decidesse di saltare Madrid, farebbe ritorno in campo davanti ai propri tifosi al Foro Italico, dal 6 al 17 maggio.