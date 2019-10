Ibiza, ritrovato ragazzo annegato dopo un tuffo

IBIZA - Un ventenne di Osimo è morto annegato durante una vacanza ad Ibiza. Dopo un tuffo in mare ieri pomeriggio a Cala Conta, nel Comune di Sant Josep, non è più riemerso e gli amici hanno dato l'allarme. Il corpo è stato individuato nella tarda mattinata e recuperato dalla Protezione civile. Per le ricerche sono stati impiegati mezzi aerei e terrestri. La notizia, diffusa dai media spagnoli, è stata confermata nella città di origine del giovane. Il corpo è stato trasferito all'Istituto Anatomico Forense di Ibiza per l'autopsia in modo da accertare le cause della morte.

La tragedia

Luca Pezzolesi muore a 20 anni, e il suo corpo ritrovato in mare dopo 20 ore. La notizia è arrivata e ha sconvolto non solo la città ma l'intero comprensorio. È finita in tragedia la vacanza ad Ibiza: un bagno in mare domenica pomeriggio è stato fatale a Luca Pezzolesi, ragazzo di 20 anni, residente a San Biagio, frazione del Comune di Osimo, in provincia di Ancona. Luca Pezzolesi era partito giovedì scorso per l’isola delle Baleari con un amico, Andrea, anche lui osimano. I due giovani sarebbero dovuti rientrare oggi in Italia. "Vado a fare il bagno" è stata l’ultima frase che ha pronunciato ai suoi amici.

La possibile causa

La salma del 20enne è stata portata all’istituto anatomico forense di Ibiza per l’autopsia, che verrà svolta oggi, martedì 1 ottobre, definire con certezza le cause della morte. Il ragazzo potrebbe infatti aver avuto un malore dopo essersi tuffato nelle acque cristalline dell'isola spagnola. Potrebbe essersi trattato di un malore, di un mancamento improvviso che l’avrebbe fatto annegare ma sarà l’esito dell’esame autoptico a stabilirlo.