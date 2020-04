WASHINGTON (Stati Uniti) - "Era una proposta sarcastica": così Donald Trump si è difeso davanti ai giornalisti che gli chiedevano sul suo suggerimento di iniezioni di disinfettante per trattare il Coronavirus. "Stavo rispondendo a una domanda in maniera sarcastica a giornalisti come te, così per vedere cosa succedeva", ha detto il presidente degli Stati Uniti rispondendo a un reporter alla Casa Bianca.

Trump e il disinfettante anti Coronavirus: sui social impazzano le ironie