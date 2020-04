Conferenza stampa Conte LIVE: il nuovo decreto in diretta

ROMA - L'Italia si appresta ad entrare nella fase due, quella che prevede la convivenza con il virus e l'allentamento del lockdown. Il Premier Conte, dopo la conferenza stampa flash di giorno 23, nella quale ha aggiornato gli italiani su quanto avvenuto nel corso dell’Eurogruppo, tornerà a parlare al Paese stasera alle ore 20.20. Il Presidente del Consiglio, sul proprio profilo Facebook, intanto, dichiara: “Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown, ma il riavvio dovrà avvenire in piena sicurezza, a garanzia della salute pubblica. Il piano nazionale che stiamo mettendo a punto ci consentirà una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni”.

Nuovo decreto, Conte: "Ecco come ripartiremo"

Conferenza stampa Conte: come seguirla

La conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in programma oggi alle ore 20.20. Sul nostro sito sarà disponibile la diretta testuale.