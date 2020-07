Il bunker di lusso per sopravvivere all'Apocalisse e al Coronavirus

ROMA - Larry Hall ha acquistato dal governo americano un rifugio sotterrato a 60 metri di profondità nel Kansas, costruito durante la guerra fredda per custodire un missile balistico. Un vero e proprio palazzo, dotato di tutti i possibili comfort extralusso e a prova di Apocalisse, in grado di resistere agli attacchi nucleari e di "tenere fuori" anche il Coronavirus. Immagini sbalorditive mostrano due silos dell'ex missile governativo che ora sono diventati lussuosi spazi abitativi, con il proprietario che sostiene addirittura che può "tenere fuori" il Coronavirus. 14 piani all'avanguardia, che risalgono al 1960, quando fu costruita la struttura sotterranea.

Il bunker di lusso per il Coronavirus

Le pareti in cemento indurito con resina epossidica dei rifugi sono spessissime e sono in grado di resistere alle condizioni più critiche, sia naturali che provocate dall'uomo, tra cui anche un attacco nucleare e venti che superano i 500 miglia all'ora. La porta in acciaio e cemento pesa ben otto tonnellate. Situato nel Kansas, negli Stati Uniti, l'attuale proprietario e ingegnere Larry Hall ha trasformato il complesso in condomini nel 2008. Larry ha trovato il modo anche di dedicare alcuni spazi al tempo libero e allo svago in caso di fine del mondo: nella struttura infatti ci sono anche bar, cinema, jacuzzi e persino un poligono di tiro. "L'acquisto di un appartamento comprende fornitura di cibo, interni completamente arredati e progettati su misura, attrezzature speciali per i membri registrati, accesso al computer e ai sistemi di condominio - sono le parole di Larry Hall riportate dal Mirror - La nostra filtrazione dell'aria nucleare, biologica e chimica (NBC) può filtrare agenti patogeni come il Covid-19. La struttura è dotata di una completa sicurezza di livello militare per garantire la sicurezza dei residenti e della struttura, indipendentemente dalla minaccia".