Coronavirus, Fontana: "State a casa, la situazione è drammatica"

"Chiedo ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita che non fanno piacere a nessuno e che non è giusto che vengano applicate, ma in una situazione drammatica dobbiamo purtroppo accettare anche delle regole che non sono giuste". Questo l'appello lanciato da Attilio Fontana, presidente della Lombardia, ai cittadini per evitare e limitare nuovi contagi da Coronavirus rispettando le regole e facendo valere il senso civico di ognuno. "Lo chiedo con il cuore in mano, con la coscienza che i cittadini hanno dato una risposta eccellente nella precedente ondata. Chiedo loro di fare questo sacrificio. In particolare alle persone più fragili e anziane, a chi ha patologie chiedo di stare a casa il più possibile ed evitare contatti" ha aggiunto a Sky Tg24.

