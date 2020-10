Paolo Brosio al Grande Fratello Vip ma è subito polemica: "Coronavirus? Qualcosa non torna"

Paolo Brosio non fa neanche in tempo ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip che subito scoppia la bufera sul negazionismo e il Coronavirus. Il giornalista e scrittore ha rimandato la sua partecipazione al programma proprio perché trovato positivo al Covid-19, ed ora che è entrato ha subito raccontato la sua esperienza, sollevando la polemica.

"Ho avuto il virus. La cosa incredibile - spiega Brosio - è che avevo fatto 43 tamponi, tutti negativi. Due giorni prima di entrare avevo questa tossetta che mi impediva di parlare e mi chiedevo ‘cosa cazzo faccio se non posso parlare?’. Come facevo a entrare? Allora ho chiamato un autore e ho chiesto un controllo prima di entrare, si sono messi subito a disposizione, alle 21 di sera mi hanno portato a Villa Tiberia e mi hanno ribaltato come un calzino. Risonanza, esami, ti infilano un ago nella femorale, un dolore e da lì hanno capito che c’era qualcosa che non andava. Mi hanno fatto la Tac ed era polmonite bilaterale interstiziale. Ma avevo 43 tamponi negativi! Adesso posso donare il sangue, sto benissimo. In realtà io ero guarito già dopo una settimana ma non veniva il tampone positivo, cioè veniva uno negativo e uno positivo e così via, invece ne servivano due negativi consecutivi. Sono stato in clinica 29 giorni perché non me ne venivano due negativi consecutivi. C’è qualcosa che non va in questa storia dei tamponi, non è attendibile. Anche perché poi mi devi dire: carica virale alta, media e bassa. Io avevo carica virale bassa e con bassa, cazzo, tu mi devi far uscire”! Non mi facevano uscire, scleravo, camminavo in diagonale per la camera, ore e ore".