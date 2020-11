Elisabetta Gregoraci, clamoroso annuncio: "Voglio lasciare il Gf Vip"

ROMA - L'ingresso nella casa di Paolo Brosio, che da quando è entrato in gioco ha cominciato a dare informazioni provenienti dall'esterno agli altri concorrenti, nonostante Alfonso Signorini gli avesse espressamente chiesto di non farlo, sta portando un vero e proprio terremoto all'interno della casa più famosa d'Italia. Elisabetta Gregoraci, infatti, sta pensando di abbandonare prematuramente la casa del Grande Fratello Vip e una notizia in particolare sembra non essere andata proprio giù alla soubrette calabrese, grande protagonista di questa edizione: l'allungamento del Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021. "Febbraio? Io me ne vado prima, a Natale devo stare con mio figlio", questo il commento dell'ex di Briatore, sconvolta all'idea di non poter trascorrere le feste con il piccolo Nathan Falco. Già "sopravvissuta" alla sua prima nomination, vedremo se aspetterà di essere eliminata, o se si ritirerà per una sua decisione.

