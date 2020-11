Incredibile Paolo Brosio: bestemmia al Grande Fratello Vip e rischia la squalifica!

ROMA - Quella di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, potrebbe rivelarsi una delle partecipazioni più brevi di sempre. Dentro da sole 48 ore, il giornalista di Asti è già a rischio squalifica per una frase uscita dalla sua bocca poco felice: "Dio b***". Non una bestemmia vera e propria, vista anche la spiccata religiosità di Brosio, ma gli autori del programma non è detto che faranno sconti. C'è infatti già un precedente con Denis Dosio, cacciato dalla casa più spiata d'Italia per lo stesso intercalare, con tanto di richiamo in diretta televesiva dello stesso Signorini. Se il mtero di giudizio identico, per Brosio la squalifica sarà inevitabile.