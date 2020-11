Napoli, De Magistris: "Chiudere lungomare? Non siamo in lockdown"

NAPOLI - Continuano le polemiche tra Regione Campania e Comune di Napoli e in particolare tra De Luca e De Magistris. Il sindaco ha voluto replicare al presidente di regione che aveva chiesto la chiusura del lungomare nei weeked per la troppa folla che si veniva a creare. Dura la replica di De Magistris che puntualizza: "È solo il lockdown o la zona rossa che impediscono alle persone di uscire come in questi giorni ed assembrarsi, ma solo il presidente del Consiglio dei Ministri può deliberare su questo. Così come la zona rossa di una Regione o di una o più città può adottarla anche il presidente della Regione''. Queste le parole del sindaco di Napoli che su Facebook aggiunge: ''Se la situazione degli ospedali è drammatica, come appare dalle testimonianze raccolte, vuol dire che probabilmente chi ha dichiarato la Campania zona gialla ha sbagliato forse anche perché tratto in errore da dati non attuali, precisi e corretti forniti dagli uffici regionali''.

De Magistris: "Chiudere lungomare non è soluzione"

Non è chiudere la passeggiata sul mare della città che rappresenta la soluzione. Questa l'opinione del primo cittadino: "Chiudere il lungomare non è la soluzione alle immagini delle file di ambulanze e al collasso di ospedali, altrimenti lo avremmo già fatto. La città è vasta e piena di luoghi attrattivi, anche di piccole dimensioni, ed è intuibile che nel momento in cui chiudi una strada o una piazza, le persone si sposteranno nella strada o piazza limitrofa, addirittura accentuando la presenza di persone nei luoghi rimasti aperti e quindi favorendo addirittura gli assembramenti, con un effetto imbuto. Napoli per il Governo è zona gialla, una zona dove le persone possono uscire in strada'' conclude De Magistris.

