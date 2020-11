Berlusconi choc: “Il Covid una delle peggiori esperienze della mia vita”

Silvio Berlusconi, ospite da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' su Rai3, ha raccontato l'esperienza del Coronavirus vissuta sulla sua pelle: "Lentamente, poco alla volta, se ne stanno andando i postumi del Covid, è stata una delle esperienze peggiori della mia vita. Ho capito e condiviso la sofferenza di tanti malati e di tante persone angosciate per la malattia dei propri cari. Ma proprio per questo non posso dire di stare bene quando intorno a noi c’è ancora lo spettacolo del dolore, dei lutti, della crisi che per tante famiglie e imprese può significare la rovina. Nessuno credo possa dire di stare bene dentro questa tragedia collettiva".

"Più contento del Milan o del Monza? Perché mi pone questa alternativa? Il Milan è la passione di tutta la mia vita. La squadra che mi ha permesso di essere il Presidente del club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale e sono felice che il mio Milan sia in testa al campionato puntando su giovani di grande talento. Il Monza è la qualità, è il presente, di cui sono molto orgoglioso. Il Covid ci ha fortemente penalizzato togliendoci molti dei nostri migliori giocatori in queste prime partire, ma stiamo affrontando la serie B con un obiettivo solido e preciso, cioè arrivare alla serie A in un anno e poi chissà vedremo lo scudetto, l’Europa…" ha aggiunto Berlusconi.