Lazio, ecco le misure anti Covid: parchi e shopping a numero chiuso. Tutti i dettagli

ROMA - "Se nelle prossime due settimane non assisteremo a un calo dei contagi, avremo serie difficoltà. Dobbiamo fare uno sforzo collettivo per non andare in zona rossa" sono le parole dall' assessore alla Sanità Alessio D'Amato in merito alla drammatica situazione della regione Lazio. Ieri il Coronavirus ha contagiato altre 2.479 persone e fatto 38 morti, mentre il rapporto tra positivi e tamponi è salito al 9,3%: dati che spaventano sul lungo periodo e che quindi richiedono dei provvedimenti per evitare un collasso totale.

Coronavirus, Crisanti e i dubbi sul vaccino Pfizer

I provvedimenti

Abbozzato ieri nel corso del tavolo tecnico che ha riunito forze dell'ordine e rappresentanti del Campidoglio, il piano verrà vagliato in prefettura per cercare di limitare gli assembramenti per il weekend. Sotto osservazione: il lungomare di Ostia e Fregene, le ville storiche, via del Corso e Porta Portese, dove si moltiplicherà la presenza delle forze dell' ordine. Con polizia, carabinieri e finanzieri ci saranno i vigili urbani, la protezione civile comunale e l'Esercito.