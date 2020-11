Burioni: "Il vaccino sconfiggerà il Covid, ma serve una cosa fondamentale"

La casa farmaceutica Pfizer ha annunciato che è terminato lo studio di fase 3 del vaccino con una protezione del 95%. Sui 44mila partecipanti allo studio si sono verificati 170 casi di Covid-19, di cui 162 si sono verificati tra pazienti che avevano ricevuto la vaccinazione “finta”. In totale dieci casi sono risultati molto gravi, nove nei non vaccinati e solo uno tra i vaccinati. È stato sottolineato come il vaccino sembri avere efficacia anche negli anziani.

Le parole di Burioni

Nell'annuncio di Burioni anche una raccomandazione finale: "I dati in questione, insieme a quelli rilasciati ieri da Moderna, spingono al massimo ottimismo. Tuttavia voglio ricordare che essere vaccinati non significa essere protetti al 100%, anzi, si rischia pure di ammalarsi gravemente. Per essere tutti al sicuro sarà indispensabile che tutti si vaccinino, mentre in Italia l’atteggiamento della popolazione è, inspiegabilmente, molto diffidente. Se il vaccino funzionerà, e se tutti si vaccineranno, c’è la seria possibilità che tra non molto il covid faccia la fine della poliomielite".

